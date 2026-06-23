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В Украине могут существенно усилить наказание за превышение скорости: какие суммы штрафов

водитель, автомобиль
В Украине планируется усилить ответственность за нарушение ПДД / Freepik

В Верховной Раде готовят законопроект, предусматривающий существенное повышение штрафов за превышение скорости. Согласно инициативе максимальное наказание может достигать 17 000 гривен за систематические нарушения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Новые штрафы за превышение скорости

Сейчас в Украине действуют следующие штрафы:

  • свыше 20 км/ч – 340 грн;
  • свыше 50 км/ч –1700 грн.

Предложенные изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривают новую шкалу наказаний:

  • свыше 20 км/ч – 680 грн;
  • свыше 40 км/ч – 2040 грн;
  • свыше 60 км/ч – 2720 грн;
  • свыше 80 км/ч –3400 грн;
  • превышение скорости пять и более раз в течение года – 17 000 грн

Законопроект направлен на усиление ответственности за нарушения, приводящие к росту травматизма и смертности на дорогах.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины совместно с Министерством внутренних дел и чиновниками обсудил первые предложения и проекты законодательных изменений, призванных существенно повысить безопасность на дорогах. В частности, предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения скорости и радикально усилить ответственность системных нарушителей ПДД.

Добавим, что после резонансных ДТП в Украине началась активная общественная дискуссия о том, какие именно штрафы, баллы или конфискация авто способны реально уменьшить смертность на дорогах. Анализ мировой практики показал, что во многих странах наказания за опасное управление значительно выше и часто дополняются штрафными баллами, риском быстрой потери водительского удостоверения или существенным подорожанием услуг страхования.

Автор:
Ольга Опенько