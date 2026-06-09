Штрафы, баллы или конфискация авто: какие наказания реально уменьшают смертность на дорогах

После смертельного ДТП в Киеве, где водитель Mercedes вылетел на пешеходную зону и унес жизни четырех человек, общество снова вернулось к дискуссии о том, способна ли украинская система наказаний сдерживать опасных водителей. Во многих странах мира штрафы за аналогичные нарушения не только выше, но и дополняются штрафными баллами, риском потери удостоверения, конфискацией автомобиля или значительным удорожанием страхования.

Delo.ua проанализировало, какую долю средней зарплаты составляют штрафы за самые распространенные нарушения ПДД в Украине, Европе, США и Канаде, а также какие механизмы наказания используют страны с самой низкой смертностью на дорогах.

За большинство нарушений водитель в Украине рискует суммой менее 2% зарплаты

Средняя зарплата штатного работника в первом квартале 2026 года, по данным Государственная служба статистики, составляла 28 885 грн. Если сравнить действующие штрафы со средним доходом украинцев, становится понятно, почему вопросы их эффективности регулярно возвращаются в публичную дискуссию.

Штраф за превышение скорости на 20–50 км/ч составляет сегодня 340 грн. Это всего 1,18% средней зарплаты. Даже превышение скорости более чем на 50 км/ч карается штрафом в 1700 грн, что соответствует 5,9% среднемесячного дохода.

Использование мобильного телефона во время движения, проезд на запрещающий сигнал светофора или непристегнутый ремень безопасности будут стоить водителю 510 грн. Это примерно 1,8% от средней зарплаты. Ниже приведены действующие в Украине штрафы:

Превышение скорости на 20–50 км/ч — 340 грн (1,18% средней зарплаты).

Превышение скорости свыше 50 км/ч — 1700 грн (5,9%).

Телефон за рулем — 510 грн (1,8%).

Проезд на красный свет — 510 грн (1,8%).

Непристегнутый ремень безопасности — 510 грн (1,8%).

Нетрезвое вождение (впервые) — 17 000 грн (58,9%).

Для многих украинцев такие суммы не выглядят критическими. В больших городах они часто сопоставимы со стоимостью ужина в ресторане среднего сегмента, несколькими поездками на такси или несколькими днями расходов на горючее.

Именно поэтому эксперты по безопасности дорожного движения часто обращают внимание на то, что штраф должен быть не просто предусмотрен законом, но достаточно ощутим для человека. В противном случае он постепенно перестает выполнять превентивную функцию и превращается в приемлемую плату за риск.

В то же время нельзя сказать, что украинское законодательство в целом мягкое. Например, наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения уже сегодня вполне сопоставимо с практикой многих европейских стран.

За первое нарушение водитель уплачивает 17 тыс. грн и теряет права на один год. Это почти 59% от средней зарплаты. За второе нарушение в течение года штраф растет до 34 тыс. грн, что уже превышает среднемесячный доход украинца. За третье — до 51 тыс. грн с возможностью конфискации автомобиля и многолетним лишением права вождения.

То есть проблема заключается не столько в санкциях за нетрезвое вождение, сколько в ответственности за менее тяжкие, но более массовые нарушения, которые часто становятся предпосылкой тяжелых ДТП.

Почему важно сравнивать штрафы с зарплатами

Может показаться, что штраф в 200 фунтов стерлингов в Великобритании или 615 канадских долларов в Онтарио значительно превышает украинские санкции только из-за разницы в уровне доходов между странами.

Именно поэтому международные транспортные аналитики часто используют относительный показатель — часть среднего дохода, которую человек теряет из-за нарушений. Такой подход позволяет понять, насколько болезненным является наказание для рядового гражданина независимо от страны проживания.

Например, если в Украине использование телефона за рулем стоит около 1,8% от средней зарплаты, то в Великобритании этот показатель составляет около 6–7%, а в Канаде превышает 10%.

Таким образом, даже без учета штрафных баллов, риска потери удостоверения или других санкций наказания для водителей во многих развитых странах уже в несколько раз ощутимее.

Низкая смертность на дорогах в Европе достигается не только штрафами

В 2025 году на дорогах стран Европейского Союза погибло около 19,4 тыс. человек. Средний показатель смертности составил около 44 погибших на миллион населения. Об этом свидетельствуют данные Европейской обсерватории безопасности дорожного движения и Европейской Комиссии по вопросам транспорта.

Для сравнения, в Украине еще до начала полномасштабной войны уровень смертности на дорогах был почти вдвое выше среднеевропейского. По данным Европейской Комиссии по транспорту, в 2021 году на украинских дорогах погибли около 3,2 тыс. человек, что соответствовало примерно 77 погибшим на миллион населения. В то же время, средний показатель в ЕС в том году составил около 45 погибших на миллион жителей.

Однако даже внутри Евросоюза разница между странами остается значительной. Самые низкие показатели традиционно демонстрируют государства Северной Европы. Так, в Швеции показатель смертности составил около 20 погибших на миллион жителей, а в Дании около 23. Об этом говорится в отчетах Европейской хартии безопасности дорожного движения.

Примечательно, что таких результатов удалось добиться не только благодаря высоким штрафам. Страны-лидеры десятилетиями инвестировали в безопасную дорожную инфраструктуру, расширение сети автоматических камер фиксации нарушений, современную организацию движения и жесткий контроль над системными нарушителями.

Кроме того, в большинстве западноевропейских стран водители знают, что нарушение почти гарантированно будет зафиксировано. А повторное превышение скорости, проезд на красный свет или использование телефона за рулем могут привести не только к штрафу, но и к накоплению штрафных баллов и дальнейшей потере водительского удостоверения.

Именно поэтому эксперты по безопасности дорожного движения часто отмечают: решающее значение имеет не столько размер штрафа, сколько неотвратимость наказания и высокая вероятность привлечь к ответственности за каждое нарушение.

Германия и Франция: штрафы умеренные, но работает система штрафных баллов

В публичном пространстве часто можно услышать мнение, что в странах Западной Европы штрафы за нарушение ПДД в разы выше, чем в Украине. На самом деле, разница не всегда настолько значительна, если сравнивать наказание через призму средних доходов населения.

Так, в Германии превышение скорости на 21-25 км/ч в пределах населенного пункта карается штрафом в 115 евро. По данным справочника штрафов Bussgeldkatalog, это составляет около 3% средней месячной зарплаты немца. Во Франции за превышение скорости на 20-29 км/ч предусмотрен штраф в 135 евро, что соответствует примерно 4-5% среднего месячного дохода.

Впрочем, главное отличие между Украиной и большинством стран Западной Европы не столько в размере штрафов, сколько в принципе ответственности. И в Германии, и во Франции действует система штрафных баллов. Каждое серьезное нарушение фиксируется в водительской истории и сопровождается начислением или списанием баллов.

В Германии после накопления восьми штрафных баллов водительское удостоверение аннулируется. Во Франции каждый водитель имеет запас в 12 баллов, которые автоматически списываются за нарушение ПДД. Молодые водители сначала получают всего 6 баллов и постепенно накапливают их до полного лимита. Если баланс падает до нуля, удостоверение аннулируется. Для его возвращения необходимо пройти специальное обучение, а в отдельных случаях повторно сдавать экзамены.

Великобритания: один телефонный звонок может стоить удостоверение

Использование мобильного телефона за рулем карается штрафом в 200 фунтов стерлингов и шестью штрафными баллами, согласно официальным разъяснениям правительства Великобритании.

Для среднего британца это примерно 6-7% месячной зарплаты. То есть, в отношении доходов такое наказание примерно в четыре раза болезненнее, чем аналогичный штраф в Украине.

Однако главная проблема для нарушителя состоит даже не в сумме штрафа. Для водителей, получивших удостоверение менее двух лет назад, шесть штрафных баллов могут означать автоматическое его аннулирование.

Кроме того, информация о нарушении учитывается страховыми компаниями. В результате водитель может годами платить более дорогой страховой полис.

В США настоящее наказание приходит после уплаты штрафа

Американская система дорожных штрафов значительно отличается от европейской из-за того, что правила устанавливаются отдельными штатами. Как отмечает US Driver Guide, типовые штрафы за превышение скорости колеблются от 100 до 300 долларов.

На первый взгляд, это не выглядит слишком строго. Однако после нарушения информация попадает в страховые компании, которые могут повысить стоимость страхования на несколько лет вперед.

В результате водитель, получивший штраф в 200 долларов, нередко вынужден переплачивать еще тысячи долларов из-за более дорогих страховых полисов.

Во многих штатах также действуют системы штрафных баллов, которые могут привести к временному или полному лишению права вождения.

Канада: штрафы могут превышать 10% зарплаты

Канадская система во многом совмещает европейский и американский подходы. Использование мобильного телефона за рулем в Онтарио карается штрафом от 615 до 1000 канадских долларов, по данным Канадской автомобильной ассоциации (CAA).

Для сравнения, средняя зарплата в Канаде превышает 5 тысяч канадских долларов в месяц. Таким образом, даже минимальный штраф за использование телефона за рулем составляет более 10% среднего месячного дохода.

Но если водитель превысил лимит на 50 км/ч и больше, полиция имеет право сразу изъять удостоверение на 30 дней и эвакуировать автомобиль на штрафплощадку на 14 дней.

Фактически человек сталкивается с несколькими проблемами: штрафом, утратой возможности пользоваться автомобилем, расходами на эвакуацию и хранение транспортного средства, а также будущим ростом стоимости страхования.

Именно поэтому канадские эксперты часто называют такую модель одной из самых эффективных в сдерживании агрессивного вождения.

Даже миллионеры не могут "откупиться" в Финляндии и Швейцарии

Наиболее интересный подход используют Финляндия и Швейцария. Как сообщало издание The Guardian, в 2023 году финский бизнесмен Андерс Виклеф получил штраф в 121 тыс. евро за превышение скорости.

Причиной стала система "дневных штрафов", привязывающая размер наказания к доходу человека. Логика системы проста: штраф должен быть одинаково ощутимым и для человека со средней зарплатой, и для мультимиллионера.

Сходный подход применяет и Швейцарская Конфедерация. В стране за грубые нарушения скоростного режима суд может учитывать финансовое состояние нарушителя, а суммы штрафов иногда достигают сотен тысяч франков.

Именно в Швейцарии был установлен один из известнейших мировых рекордов. В 2010 году водитель Ferrari Testarossa получил штраф, эквивалентный примерно 290 тыс. долларов США, за превышение скорости на 57 км/ч. Размер наказания суд определил с учетом состояния нарушителя, которое оценивалось более чем в $22 миллиона.

Что может взять Украина из зарубежного опыта

Сравнение Украины со странами Европы и Северной Америки показывает, что проблема безопасности дорожного движения решается комплексно.

Страны с самой низкой смертностью на дорогах почти всегда объединяют несколько инструментов одновременно: автоматическую фиксацию нарушений, систему штрафных баллов, риск быстрой потери удостоверения и финансовые последствия для системных нарушителей.

При этом большие штрафы сами по себе не гарантируют безопасность. Гораздо важнее оказывается высокая вероятность разоблачения и неотвратимость наказания.

Поэтому после трагедии в Киеве ключевым вопросом выглядит не только повышение штрафов. Значительнее может оказаться создание системы, при которой каждое нарушение накапливается в истории водителя и постепенно приближает его к потере права управления.

Ведь если человек десятки раз превышает скорость, но каждое наказание для него составляет всего 1–2% средней зарплаты, штраф постепенно превращается не в предохранитель, а в плату за право нарушать правила.