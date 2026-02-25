Запланована подія 2

Швейцария профинансирует модернизацию высоковольтных сетей

Линии электропередач
"Укрэнерго" обновляет релейную защиту магистральных линий / Freepik

Государственный секретариат по экономическим вопросам правительства Швейцарии (SECO) и Hitachi Energy подписали меморандум по проекту "Защитные устройства для реконструкции и развития украинской высоковольтной сети передачи электроэнергии НЭК "Укрэнерго".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрэнерго".

Его цель – обновление релейной защиты и автоматики ключевых магистральных линий.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко подчеркнул, что модернизация сетей протяженностью около 17 тысяч км повысит надежность системы передачи электроэнергии в условиях войны, сократит время восстановления после атак и укрепит техническую способность ключевых линий.

Общая сумма финансирования проекта превышает 3,7 млн. швейцарских франков, а реализация запланирована до конца текущего года. Меморандум также предусматривает продолжение сотрудничества между Укрэнерго, SECO и Hitachi Energy в будущем.

12 сентября наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили одну из ключевых подстанций НЭК "Укрэнерго" и начало мониторинг высоковольтных электроподстанций в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко