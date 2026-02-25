Швейцарія профінансує для модернізацію високовольтних мереж

Державний секретаріат з економічних питань уряду Швейцарії (SECO) та Hitachi Energy підписали меморандум щодо проекту "Захисні пристрої для реконструкції та розвитку української високовольтної мережі передачі електроенергії НЕК "Укренерго".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укренерго".

Його мета — оновлення релейного захисту та автоматики ключових магістральних ліній.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко підкреслив, що модернізація мереж довжиною близько 17 тисяч км підвищить надійність системи передачі електроенергії в умовах війни, скоротить час відновлення після атак та зміцнить технічну спроможність ключових ліній.

Загальна сума фінансування проекту перевищує 3,7 млн швейцарських франків, а реалізація запланована до кінця поточного року. Меморандум також передбачає продовження співпраці між "Укренерго", SECO та Hitachi Energy у майбутньому.

Додамо, 12 вересня спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідали одну з ключових підстанцій НЕК "Укренерго" та розпочало моніторинг високовольтних електропідстанцій в Україні