423 МВт нових потужностей: "Укренерго" закликає бізнес вкладати у генерацію

Під час онлайн-засідання правління Європейської Бізнес Асоціації голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко підкреслив, що інвестиції у будівництво нових об’єктів генерації електроенергії приносять вигоду як інвесторам, так і українській енергосистемі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Зайченка.

За словами Зайченка, починаючи з жовтня минулого року, ворог здійснює комплексні атаки на енергооб’єкти, використовуючи широкий арсенал озброєнь: від реактивної артилерії до керованих авіабомб, ударних дронів, крилатих та балістичних ракет.

Це призвело до пошкоджень багатьох об’єктів генерації, передачі та розподілу електроенергії у більшості регіонів України.

"В енергосистемі виник гострий дефіцит потужності, покрити який за рахунок наявної генерації та імпорту електричної енергії наразі неможливо. За таких умов, для української енергетики дуже важливе залучення приватних інвестицій у будівництво об’єктів генерації, – повідомив голова правління.

За його словами, завдяки спецаукціонам "Укренерго", упродовж минулого року в енергосистемі з’явилось 423 МВт нових генеруючих потужностей.

Він також наголосив на важливості підключення до загальної мережі резервних потужностей бізнесу та промисловості. Якщо такі установки працюватимуть на ринку електроенергії, вони зможуть частково покривати дефіцит потужності та приносити прибуток своїм власникам.

Використання механізму спецаукціонів допомагає "Укренерго" знизити витрати на підтримку стабільності мережі, що є критично важливим для енергетичної безпеки країни під час опалювального сезону.

Нагадаємо, уряд оновив механізм купівлі електроенергії для власних потреб НЕК “Укренерго”. Відтепер оператор системи передачі зможе купувати електроенергію у НАЕК “Енергоатом” через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами.