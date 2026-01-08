Економія 45%: "Укренерго" до кінця січня законтрактувало 400 МВт електроенергії на спецаукціоні

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" успішно провів спеціальний аукціон, за результатами якого було законтрактовано 400 МВт базового навантаження. Постачальником ресурсу виступила державна компанія "Енергоатом".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro, з посиланням на результати торгів, отримані від учасників ринку.

Цей обсяг електроенергії спрямований на забезпечення стабільної роботи української енергосистеми в період з 9 по 31 січня.

Значна економія

Однією з головних переваг цієї закупівлі стала її вартість. Ціна закупівлі за результатами торгів склала 3613 грн/МВт-год. Це на 45% менше за поточну ринкову вартість ресурсу "Енергоатому" на другу декаду січня.

Така вигідна пропозиція стала можливою завдяки спеціальному механізму:

"Енергоатом" має право продавати до 400 МВт на спеціальних сесіях виключно для потреб "Укренерго";

стартова ціна на таких торгах розраховується як середньозважена вартість на ринку двосторонніх договорів за останні три місяці з урахуванням 30% знижки.

Чому це важливо?

Використання механізму спецаукціонів допомагає "Укренерго" знизити витрати на підтримку стабільності мережі, що є критично важливим для енергетичної безпеки країни під час опалювального сезону.

Нагадаємо, уряд оновив механізм купівлі електроенергії для власних потреб НЕК “Укренерго”. Відтепер оператор системи передачі зможе купувати електроенергію у НАЕК “Енергоатом” через спеціальні аукціони за двосторонніми договорами.