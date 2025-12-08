- Категорія
В "Укренерго" пояснили структуру нових тарифів на передачу електроенергії: основні показники
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тарифи НЕК "Укренерго" на 2026 рік. Зміни набудуть чинності поетапно. Вони передбачають зростання тарифу на передачу електроенергії на 8,3% та на диспетчерське управління на 11,2% порівняно з поточним роком.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.
Нові тарифи "Укренерго"
Ключові показники тарифу на передачу:
- 713,68 грн/МВт·год (з 1 січня до 31 березня 2026);
- 742,91 грн/МВт·год (з 1 квітня до 31 грудня 2026).
Тариф на послугу диспетчерського управління — на увесь наступний рік затверджений на рівні 110,03 грн/МВт∙год.
Зміна тарифів "Укренерго" не впливає на вартість електроенергії для населення, оскільки тарифи для побутових споживачів залишаються незмінними.
Структура витрат
"Всі витрати, пов’язані з операційною діяльністю НЕК "Укренерго", становлять лише 11,1% в тарифі на передачу та 27,3% — в тарифі на диспетчеризацію", — пояснили в компанії.
Тобто, забезпечення життєдіяльності компанії, здійснення ремонтів та відновлювальних робіт, будівництво та модернізація об’єктів займає в структурі тарифів не найбільшу частку.
Структура витрат передачі електроенергії (грн/кВт·год без ПДВ):
- витрати на ПСО (Спеціальні обов'язки) — 0,36;
- плата за обмеження ВДЕ (відновлювані джерела енергії) — 0,02;
- закупівля техвитрат в мережі — 0,12;
- недофінансування у попередніх періодах — 0,02;
- сплата по кредитах — 0,12;
- операційні витрати — 0,08;
- капітальні інвестиції — 0,02.
Структура витрат диспетчеризації (грн/кВт·год без ПДВ):
- допоміжні послуги — 0,06;
- сплата по кредитах — 0,01;
- операційні витрати — 0,03;
- системні обмеження — 0,01.
Нагадаємо,6 грудня НКРЕКП затвердила підвищення тарифу НЕК “Укренерго” на послуги із передачі електроенергії на 4% - до 713,68 грн з 1 січня 2026 року.