В "Укренерго" пояснили структуру нових тарифів на передачу електроенергії: основні показники

електромережі
В "Укренерго" пояснили складову тарифів передачі електроенергії та диспетчеризації / Shutterstock

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила тарифи НЕК "Укренерго" на 2026 рік. Зміни набудуть чинності поетапно. Вони передбачають зростання тарифу на передачу електроенергії на 8,3% та на диспетчерське управління на 11,2% порівняно з поточним роком.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Нові тарифи "Укренерго"

Ключові показники тарифу на передачу:

  • 713,68 грн/МВт·год (з 1 січня до 31 березня 2026); 
  • 742,91 грн/МВт·год (з 1 квітня до 31 грудня 2026).

Тариф на послугу диспетчерського управління — на увесь наступний рік затверджений на рівні 110,03 грн/МВт∙год.

Зміна тарифів "Укренерго" не впливає на вартість електроенергії для населення, оскільки тарифи для побутових споживачів залишаються незмінними.

Структура витрат

"Всі витрати, пов’язані з операційною діяльністю НЕК "Укренерго", становлять лише 11,1% в тарифі на передачу та 27,3% — в тарифі на диспетчеризацію", — пояснили в компанії.

Тобто, забезпечення життєдіяльності компанії, здійснення ремонтів та відновлювальних робіт, будівництво та модернізація об’єктів займає в структурі тарифів не найбільшу частку.

Структура витрат передачі електроенергії (грн/кВт·год без ПДВ):

  • витрати на ПСО (Спеціальні обов'язки) — 0,36; 
  • плата за обмеження ВДЕ (відновлювані джерела енергії) — 0,02; 
  • закупівля техвитрат в мережі — 0,12; 
  • недофінансування у попередніх періодах — 0,02; 
  • сплата по кредитах — 0,12; 
  • операційні витрати — 0,08; 
  • капітальні інвестиції — 0,02.

Структура витрат диспетчеризації (грн/кВт·год без ПДВ):

  • допоміжні послуги — 0,06; 
  • сплата по кредитах — 0,01; 
  • операційні витрати — 0,03; 
  • системні обмеження — 0,01.
Тарифи "Укренерго" на 2026 рік
Тарифи "Укренерго" на 2026 рік / "Укренерго"

Нагадаємо,6 грудня НКРЕКП затвердила підвищення тарифу НЕК “Укренерго” на послуги із передачі електроенергії на 4% - до 713,68 грн з 1 січня 2026 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук