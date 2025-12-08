В "Укрэнерго" объяснили структуру новых тарифов на передачу электроэнергии: основные показатели

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила тарифы НЭК "Укрэнерго" на 2026 год. Изменения вступят в силу поэтапно. Они предполагают рост тарифа на передачу электроэнергии на 8,3% и диспетчерское управление на 11,2% по сравнению с текущим годом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые тарифы "Укрэнерго"

Ключевые показатели тарифа на передачу:

713,68 грн/МВт·ч (с 1 января по 31 марта 2026);

742,91 грн/МВт·ч (с 1 апреля по 31 декабря 2026).

Тариф на услугу диспетчерского управления на весь следующий год утвержден на уровне 110,03 грн/МВт∙час.

Смена тарифов "Укрэнерго" не влияет на стоимость электроэнергии для населения, поскольку тарифы для бытовых потребителей остаются неизменными.

Структура расходов

"Все расходы, связанные с операционной деятельностью НЭК "Укрэнерго", составляют всего 11,1% в тарифе на передачу и 27,3% - в тарифе на диспетчеризацию", - пояснили в компании.

То есть обеспечение жизнедеятельности компании, осуществление ремонтов и восстановительных работ, строительство и модернизация объектов занимает в структуре тарифов не наибольшую долю.

Структура затрат передачи электроэнергии (грн/кВт·ч без НДС) :

расходы на ПСО (специальные обязанности) - 0,36;

плата за ограничение ВИЭ (возобновляемые источники энергии) - 0,02;

закупка техзатрат в сети - 0,12;

недофинансирование в предыдущих периодах - 0,02;

уплата по кредитам - 0,12;

операционные расходы – 0,08;

капитальные инвестиции - 0,02.

Структура расходов диспетчеризации (грн/кВтч без НДС):

вспомогательные услуги - 0,06;

уплата по кредитам - 0,01;

операционные расходы – 0,03;

системные ограничения – 0,01.

Тарифи "Укрэнерго" на 2026 год / "Укрэнерго"

Напомним, 6 декабря НКРЭКУ утвердило повышение тарифа НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии на 4% - до 713,68 грн с 1 января 2026 года.