Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В "Укрэнерго" объяснили структуру новых тарифов на передачу электроэнергии: основные показатели

электросети
В "Укрэнерго" объяснили составляющую тарифов передачи электроэнергии и диспетчеризации / Shutterstock

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила тарифы НЭК "Укрэнерго" на 2026 год. Изменения вступят в силу поэтапно. Они предполагают рост тарифа на передачу электроэнергии на 8,3% и диспетчерское управление на 11,2% по сравнению с текущим годом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Новые тарифы "Укрэнерго"

Ключевые показатели тарифа на передачу:

  • 713,68 грн/МВт·ч (с 1 января по 31 марта 2026);
  • 742,91 грн/МВт·ч (с 1 апреля по 31 декабря 2026).

Тариф на услугу диспетчерского управления на весь следующий год утвержден на уровне 110,03 грн/МВт∙час.

Смена тарифов "Укрэнерго" не влияет на стоимость электроэнергии для населения, поскольку тарифы для бытовых потребителей остаются неизменными.

Структура расходов

"Все расходы, связанные с операционной деятельностью НЭК "Укрэнерго", составляют всего 11,1% в тарифе на передачу и 27,3% - в тарифе на диспетчеризацию", - пояснили в компании.

То есть обеспечение жизнедеятельности компании, осуществление ремонтов и восстановительных работ, строительство и модернизация объектов занимает в структуре тарифов не наибольшую долю.

Структура затрат передачи электроэнергии (грн/кВт·ч без НДС) :

  • расходы на ПСО (специальные обязанности) - 0,36;
  • плата за ограничение ВИЭ (возобновляемые источники энергии) - 0,02;
  • закупка техзатрат в сети - 0,12;
  • недофинансирование в предыдущих периодах - 0,02;
  • уплата по кредитам - 0,12;
  • операционные расходы – 0,08;
  • капитальные инвестиции - 0,02.

Структура расходов диспетчеризации (грн/кВтч без НДС):

  • вспомогательные услуги - 0,06;
  • уплата по кредитам - 0,01;
  • операционные расходы – 0,03;
  • системные ограничения – 0,01.
Тарифи "Укрэнерго" на 2026 год
Тарифи "Укрэнерго" на 2026 год / "Укрэнерго"

Напомним, 6 декабря НКРЭКУ утвердило повышение тарифа НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии на 4% - до 713,68 грн с 1 января 2026 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук