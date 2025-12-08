- Категория
В "Укрэнерго" объяснили структуру новых тарифов на передачу электроэнергии: основные показатели
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила тарифы НЭК "Укрэнерго" на 2026 год. Изменения вступят в силу поэтапно. Они предполагают рост тарифа на передачу электроэнергии на 8,3% и диспетчерское управление на 11,2% по сравнению с текущим годом.
Новые тарифы "Укрэнерго"
Ключевые показатели тарифа на передачу:
- 713,68 грн/МВт·ч (с 1 января по 31 марта 2026);
- 742,91 грн/МВт·ч (с 1 апреля по 31 декабря 2026).
Тариф на услугу диспетчерского управления на весь следующий год утвержден на уровне 110,03 грн/МВт∙час.
Смена тарифов "Укрэнерго" не влияет на стоимость электроэнергии для населения, поскольку тарифы для бытовых потребителей остаются неизменными.
Структура расходов
"Все расходы, связанные с операционной деятельностью НЭК "Укрэнерго", составляют всего 11,1% в тарифе на передачу и 27,3% - в тарифе на диспетчеризацию", - пояснили в компании.
То есть обеспечение жизнедеятельности компании, осуществление ремонтов и восстановительных работ, строительство и модернизация объектов занимает в структуре тарифов не наибольшую долю.
Структура затрат передачи электроэнергии (грн/кВт·ч без НДС) :
- расходы на ПСО (специальные обязанности) - 0,36;
- плата за ограничение ВИЭ (возобновляемые источники энергии) - 0,02;
- закупка техзатрат в сети - 0,12;
- недофинансирование в предыдущих периодах - 0,02;
- уплата по кредитам - 0,12;
- операционные расходы – 0,08;
- капитальные инвестиции - 0,02.
Структура расходов диспетчеризации (грн/кВтч без НДС):
- вспомогательные услуги - 0,06;
- уплата по кредитам - 0,01;
- операционные расходы – 0,03;
- системные ограничения – 0,01.
Напомним, 6 декабря НКРЭКУ утвердило повышение тарифа НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии на 4% - до 713,68 грн с 1 января 2026 года.