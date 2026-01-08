Экономия 45%: "Укрэнерго" до конца января законтрактовало 400 МВт электроэнергии на спецаукционе

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" успешно провел специальный аукцион, по результатам которого было законтрактовано 400 МВт базовой нагрузки. Поставщиком ресурса выступила государственная компания "Энергоатом".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro, со ссылкой на результаты торгов, полученные от участников рынка.

Этот объем электроэнергии направлен на обеспечение стабильной работы украинской энергосистемы с 9 по 31 января.

Значительная экономия

Одним из главных преимуществ этой закупки стала ее стоимость. Цена закупки по результатам торгов составила 3613 грн/мВт-ч. Это на 45% меньше текущей рыночной стоимости ресурса "Энергоатома" на вторую декаду января.

Такое выгодное предложение стало возможным благодаря специальному механизму:

"Энергоатом" вправе продавать до 400 МВт на специальных сессиях исключительно для нужд "Укрэнерго";

стартовая цена на таких торгах рассчитывается как средневзвешенная стоимость рынка двусторонних договоров за последние три месяца с учетом 30% скидки.

Почему это важно?

Использование механизма спецаукционов помогает "Укрэнерго" снизить затраты на поддержание стабильности сети, что критически важно для энергетической безопасности страны во время отопительного сезона.

Напомним, правительство обновило механизм покупки электроэнергии для собственных нужд НЭК "Укрэнерго". Теперь оператор системы передачи сможет покупать электроэнергию у НАЭК “Энергоатом” через специальные аукционы по двусторонним договорам.