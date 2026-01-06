Запланована подія 2

Правительство приняло решение для стабилизации тарифа на передачу электроэнергии: детали

электроэнергия
Правительство создает условия для стабилизации тарифа на передачу электроэнергии для промышленности / Depositphotos

Правительство обновило механизм покупки электроэнергии для собственных нужд НЭК "Укрэнерго". Теперь оператор системы передачи сможет покупать электроэнергию у НАЭК “Энергоатом” через специальные аукционы по двусторонним договорам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины

Отмечается, что соответствующие изменения в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам приняло правительство.

В ведомстве отмечают, что такие изменения позволят сделать составляющую тарифа на передачу электроэнергии более прогнозируемой, и появятся основания для меньшего роста тарифа на передачу.

Что меняется

По новым правилам НАЭК "Энергоатом" будет продавать электроэнергию для нужд НЭК "Укрэнерго", в частности для покрытия технологических потерь, по прогнозируемой цене, сформированной на основе средневзвешенных рыночных показателей, а не краткосрочных ценовых колебаний.

Это позволит снизить затраты в тарифе на передачу электроэнергии, который напрямую влияет на конечную цену для всех небытовых потребителей.

"Фактически решение создает более стабильную и понятную модель ценообразования для небытовых потребителей в части тарифа на передачу электроэнергии. Предприятия получат возможность планировать свою себестоимость без резких тарифных скачков", - объясняют в Минэкономики.

Там добавляют, что продажи электроэнергии для нужд НЭК "Укрэнерго" будут осуществляться через специальные краткосрочные электронные сессии с возможностью применения скидки 30% от средневзвешенной рыночной цены. Механизм будет действовать исключительно на период военного положения и не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Напомним, с 1 января 2026 года начинают действовать новые тарифы на передачу и диспетчеризацию электроэнергии от "Укрэнерго", а также новые тарифы на распределение электроэнергии от "облэнерго". Соответствующие постановления Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла в начале декабря 2025 года.

Рост   тарифов на передачу электроэнергии   запланировано в два этапа. С 1 января 2026 года тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче электроэнергии растет на 4% — до 713,68 грн/МВт-час, а с 1 апреля тариф также вырастет на 4% и составит 742,91 грн/МВт-час.

Для предприятий "зеленой" металлургии тариф на передачу электроэнергии установлен:

  • с 1 января -427,14 грн/МВт·ч;
  • с 1 апреля - 378,49 грн/МВт·час.

Надбавка в тарифе на электроэнергию, которая будет направлена на финансирование "зеленых" тарифов, установлена на уровне:

  • с 1 января - 358,25 грн/МВт·ч;
  • с 1 апреля - 360,34 грн/МВт·час.
Автор:
Светлана Манько