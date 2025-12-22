В Украине реализуют проект по изменению напряжения электросети с 10 до 20 кВ

АО "Хмельницкоблэнерго", входящее в группу "Украинские распределительные сети", и французская компания EDF International Networks продолжают реализовывать грантовый проект стоимостью 13 млн евро по повышению устойчивости сетей распределения электроэнергии. Суть его состоит в модернизации и цифровизации электросетей, подстанций, распределительных пунктов, изменении напряжения сети с 10 до 20 кВ. Это единственный проект в Украине, который будет выполняться за грантовые средства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Хмельницкоблэнерго".

Это первый шаг к переходу украинской энергосистемы на стандарты ЕС.

Что планируют сделать

В рамках проекта уже утверждены эскизные проекты подстанций и сетей 0,4/20 кВ, проведено геодезическое исследование зоны проектирования сетей и подстанций, определены критерии и требования защиты каналов передачи данных.

Согласно проекту, в пределах выбранной локации, будут переведены электросети на напряжение 20 кВ. Это позволит значительно улучшить надежность распределения электроэнергии. На двух подстанциях будет установлено по 2 трансформатора 10/20 кВ, также на каждой из ПС будет установлено по 1 распределительному устройству 20 кВ.

По расчетам, будет проложено 50 км кабельных линий напряжением 20 кВ, переведено 82 трансформаторные подстанции на напряжение 20 кВ. Мимо кабелей будут сразу прокладываться оптоволоконные линии для построения эффективной системы телеметрии, с выводом информации на рабочее место диспетчера.

"Мы приложили много усилий для подготовки и реализации проекта. Он будет важен для развития всей энергетики Украины по современным европейским технологиям. В результате будет сформирован четкий план модернизации и развития электросетей области. И это станет примером для других регионов страны в направлении повышения надежности распределения электрической энергии", - отметил Юрий Маевский. "Хмельницкоблэнерго".

Напомним, что грантовый проект реализуется в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики, а также направлен на выполнение меморандума между Министерством энергетики Украины и EDF International Network (Франция). Грант в размере 13 млн. евро будет профинансирован правительством Франции.