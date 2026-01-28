423 МВт новых мощностей: "Укрэнерго" призывает бизнес вкладывать в генерацию

В ходе онлайн-заседания правления Европейской Бизнес Ассоциации глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко подчеркнул, что инвестиции в строительство новых объектов генерации электроэнергии приносят выгоду как инвесторам, так и украинской энергосистеме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зайченко.

По словам Зайченко, начиная с октября прошлого года, враг совершает комплексные атаки на энергообъекты, используя широкий арсенал вооружений: от реактивной артиллерии до управляемых авиабомб, ударных дронов, крылатых и баллистических ракет.

Это привело к повреждениям многих объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии в большинстве регионов Украины.

"В энергосистеме возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет имеющейся генерации и импорта электрической энергии пока невозможно. В таких условиях для украинской энергетики очень важно привлечение частных инвестиций в строительство объектов генерации, – сообщил председатель правления.

По его словам, благодаря спецаукционам "Укрэнерго", за прошедший год в энергосистеме появилось 423 МВт новых генерирующих мощностей.

Он также отметил важность подключения к общей сети резервных мощностей бизнеса и промышленности. Если такие установки будут работать на рынке электроэнергии, они могут частично покрывать дефицит мощности и приносить прибыль своим владельцам.

Использование механизма спецаукционов помогает "Укрэнерго" снизить затраты на поддержание стабильности сети, что критически важно для энергетической безопасности страны во время отопительного сезона.

Напомним, правительство обновило механизм покупки электроэнергии для собственных нужд НЭК "Укрэнерго". Теперь оператор системы передачи сможет покупать электроэнергию в НАЭК "Энергоатом" через специальные аукционы по двусторонним договорам.