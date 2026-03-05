Британия дает более $1 млн на восстановление украинского культурного наследия

В Лондоне состоялось первое заседание Украинско-британской комиссии по культуре, созданной в рамках соглашения о столетнем партнерстве между двумя государствами. Великобритания также объявила о выделении дополнительных 800 тысяч фунтов стерлингов (1,08 млн долл.) в поддержку украинского культурного наследия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства культуры.

Украина и Британия запускают культурное партнерство

"Сегодня мы запускаем рамку старого партнерства между Украиной и Великобританией в сфере культуры. Культура обеспечивает нациям непрерывность, укрепляет единство во времена вызовов и даже в самые темные моменты становится сильнее. Вместе с Великобританией выстраиваем культурные связи, которые будут держать наше общество. строить доверие, взаимную поддержку и общее пространство безопасности на поколение вперед", - заявила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная.

Бережная отметила активное сотрудничество с ведущими британскими культурными институтами. Речь идет, в частности, о British Museum, Victoria and Albert Museum и British Council. Партнерство включает сферы сохранения культурного наследия, реставрации, цифровой документации и развитие креативных индустрий.



Среди ключевых направлений дальнейшего сотрудничества украинская сторона определила создание механизмов реагирования на повреждение памятников культурного наследия, цифровое архивирование и инвентаризацию музейных коллекций, подготовку специалистов в сфере охраны культурного наследия, а также борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей.

В свою очередь министр медиа, туризма и креативных индустрий Великобритании Ian Murray подчеркнул, что сотрудничество между странами базируется на взаимном уважении и активном культурном обмене.

По его словам, Великобритания выделяет дополнительные 800 тысяч фунтов стерлингов (более $1 млн) в поддержку украинской культуры. Средства будут направлены на помощь специалистам, работающим над охраной, сохранением и восстановлением культурного наследия. Реализацией программы будут заниматься партнеры по Historic England в сотрудничестве с украинскими институтами в сфере охраны наследия.

Новое финансирование дополняет длительную поддержку Великобритании в защите украинских культурных памятников.

