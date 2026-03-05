Британія дає понад $1 млн на відновлення української культурної спадщини

У Лондоні відбулося перше засідання Українсько-британської комісії з питань культури, створеної в межах угоди про сторічне партнерство між двома державами. Велика Британія також оголосила про виділення додаткових 800 тисяч фунтів стерлінгів (1,08 млн дол.) на підтримку української культурної спадщини.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства культури.

Україна і Британія запускають культурне партнерство

"Сьогодні ми запускаємо рамку сторічного партнерства між Україною та Великою Британією у сфері культури. Культура забезпечує націям безперервність, зміцнює єдність у часи викликів і навіть у найтемніші моменти стає сильнішою. Разом з Великою Британією вибудовуємо культурні зв’язки, які триматимуть наші суспільства десятиліттями. Це наше спільне зобов’язання будувати довіру, взаємну підтримку і спільний простір безпеки на покоління вперед", - заявила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

Бережна відзначила активну співпрацю з провідними британськими культурними інституціями. Йдеться, зокрема, про British Museum, Victoria and Albert Museum та British Council. Партнерство охоплює сфери збереження культурної спадщини, реставрації, цифрової документації та розвиток креативних індустрій.



Серед ключових напрямів подальшої співпраці українська сторона визначила створення механізмів реагування на пошкодження пам’яток культурної спадщини, цифрове архівування та інвентаризацію музейних колекцій, підготовку фахівців у сфері охорони культурної спадщини, а також боротьбу з незаконним обігом культурних цінностей.

Своєю чергою міністр медіа, туризму та креативних індустрій Великої Британії Ian Murray наголосив, що співпраця між країнами базується на взаємній повазі та активному культурному обміні.

За його словами, Велика Британія виділяє додаткові 800 тисяч фунтів стерлінгів (понад $1 млн) на підтримку української культури. Кошти спрямують на допомогу фахівцям, які працюють над охороною, збереженням та відновленням культурної спадщини. Реалізацією програми займатимуться партнери з Historic England у співпраці з українськими інституціями у сфері охорони спадщини.

Зазначається, що нове фінансування доповнює тривалу підтримку Великої Британії у захисті українських культурних пам’яток.

Нагадаємо, уряд Великої Британії у четверті роковини російського вторгнення в Україну оголосив про нові санкції проти Росії. До списку увійшли майже 300 компаній, фізичних та юридичних осіб, а також судна "тіньового флоту".