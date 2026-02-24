Запланована подія 2

Новости
Великобритания приняла самый большой с начала войны пакет санкций против России: детали

провор РФ, колючая проволока, санкции
Великобритания ввела новые санкции против РФ / Shutterstock

Правительство Великобритании в четвертую годовщину российского вторжения в Украину объявило о новых санкциях против России. В список вошли около 300 компаний, физических и юридических лиц, а также суда "теневого флота".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Лондон продолжает давление на важнейшие источники доходов России от энергоресурсов, включая экспорт нефти, и ключевых поставщиков военной техники, обеспечивающих продолжение боевых действий.

Британская власть назвала новый санкционный пакет крупнейшим с начала войны.

Кто попал под ограничение

Под новые ограничения, в частности, попали девять российских банков: Почта-банк, Точка, Транскапиталбанк, Абсолют-банк, Синара, Аверс, Ланта-банк, Ак Барс и Фора-банк.

В список санкций также включены "Транснефть", структуры "Росатома" Rosatom Energy Projects, REIN Engineering, Rusatom Overseas, предприятия по производству сжиженного природного газа "Криогаз-Высок" и "Газпром СПГ Портова".

Санкции также введены против 48 судов, которые Великобритания относит к "теневому флоту" России.

Кроме того, санкции введены против 175 юридических лиц, связанных с компаниями 2Rivers. Bloomberg отмечает, что сеть 2Rivers, связанная с азербайджанскими трейдерами Этибаром Эйюбом и Тахиром Гараевым, "сыграла важную роль в обеспечении поставок сотен миллионов баррелей российской нефти, несмотря на международные санкции".

Также под санкции попали два грузинских телеканала – Imedi TV и POSTV. Как считает Лондон, они причастны к распространению "российской дезинформации".

18 декабря правительство Великобритании расширило санкционный список против энергетического сектора РФ, добавив к нему 19 юридических и 5 физических лиц.

Отметим также, что 24 февраля правительство Великобритании объявило о предоставлении дополнительной военной, гуманитарной и технической помощи Украине. Финансирование направлено на стабилизацию критической инфраструктуры, усиление кадрового потенциала Вооруженных сил Украины и поддержку общин.

Автор:
Светлана Манько