Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,72

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Британия усилила санкционное давление против нефтяных компаний РФ: кто попал под новые ограничения

танкер
Великобритания расширяет санкции против нефти РФ / Depositphotos

В четверг, 18 декабря, правительство Великобритании расширило санкционный список против энергетического сектора РФ, добавив к нему 24 новых позиций. Под ограничения оказались 19 юридических и 5 физических лиц.

Как пишет Delo.ua, обновленный санкционный список опубликован на сайте британского правительства.

В частности, британское правительство ввело ограничительные меры против ряда российских нефтяных компаний "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз", "ННК-Ойл", "Gelion Business Trade" (Узбекистан) и другие.

По данным Bloomberg, среди новых подсанкционных лиц есть и пакистанский нефтяной магнат Муртаза Лакхани за его роль в энергетическом секторе России.

Он известен пакистанский бизнесмен, долгое время использовавший Лондон в качестве базы. Британские санкции также охватили ряд компаний, включая Mercantile & Maritime Group Лахани.

Санкции Великобритании также касаются некоторых фирм, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности Tejarinaft FZCO, Fossil Trading FZCO и Amur II — FZCO, связанных с Лахани и ведущих бизнес в секторе, представляющим стратегический интерес для российского правительства.

Напомним, в октябре Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", а также против 51 танкера так называемого "теневого флота".

Также 18 декабря Совет ЕС ввел ограничительные меры в 41 судно, которое является частью российского "теневого флота" России, который помогает Кремлю обходить механизм ограничения цен на нефть и вывозить украинское зерно. Танкерам запрещен доступ к портам и целый спектр услуг, связанных с морским транспортом.

Автор:
Татьяна Бессараб