Британия усилила санкционное давление против нефтяных компаний РФ: кто попал под новые ограничения

В четверг, 18 декабря, правительство Великобритании расширило санкционный список против энергетического сектора РФ, добавив к нему 24 новых позиций. Под ограничения оказались 19 юридических и 5 физических лиц.

Как пишет Delo.ua, обновленный санкционный список опубликован на сайте британского правительства.

В частности, британское правительство ввело ограничительные меры против ряда российских нефтяных компаний "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз", "ННК-Ойл", "Gelion Business Trade" (Узбекистан) и другие.

По данным Bloomberg, среди новых подсанкционных лиц есть и пакистанский нефтяной магнат Муртаза Лакхани за его роль в энергетическом секторе России.

Он известен пакистанский бизнесмен, долгое время использовавший Лондон в качестве базы. Британские санкции также охватили ряд компаний, включая Mercantile & Maritime Group Лахани.

Санкции Великобритании также касаются некоторых фирм, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности Tejarinaft FZCO, Fossil Trading FZCO и Amur II — FZCO, связанных с Лахани и ведущих бизнес в секторе, представляющим стратегический интерес для российского правительства.

Напомним, в октябре Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть", а также против 51 танкера так называемого "теневого флота".

Также 18 декабря Совет ЕС ввел ограничительные меры в 41 судно, которое является частью российского "теневого флота" России, который помогает Кремлю обходить механизм ограничения цен на нефть и вывозить украинское зерно. Танкерам запрещен доступ к портам и целый спектр услуг, связанных с морским транспортом.