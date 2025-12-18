Запланована подія 2

Совет ЕС ввел санкции против еще 41 танкера "теневого флота" России

нефть, цена, танкер
Еще 41 танкер "теневого флота" России попал под санкции / Pixabay

18 декабря Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в 41 судно, которое является частью российского "теневого флота" России, который помогает Кремлю обходить механизм ограничения цен на нефть и вывозить украинское зерно. Танкерам запрещен доступ к портам и целый спектр услуг, связанных с морским транспортом.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе Совета ЕС.

Кто попал под удар?

Санкции касаются танкеров из стран, не входящих в ЕС, но:

  • перевозят нефть в обход международных правил;
  • транспортируют военную технику для нужд русской армии;
  • принимают участие в вывозе ворованного украинского зерна и культурных ценностей с оккупированных территорий.

600 судов под контролем

Общее количество заблокированных судов, связанных с "теневым флотом" РФ, уже достигло почти 600 единиц. В Совете ЕС отмечают: пока Россия продолжает нарушать нормы международного права, давление будет только усиливаться.

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основополагающие нормы международного права, включая, в частности, запрет на применение силы, закрепленный в статье 2(4) Устава Организации Объединенных Наций, и международное гуманитарное право, целесообразно сохранять действующими все меры, введенные в Совет ЕС, и принимать в Евросоюз .

Напомним, 10 декабря послы государств-членов Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против Российской Федерации. Дипломаты договорились расширить санкционные списки, включив в них девять физических и юридических лиц, причастных к обеспечению деятельности так называемого "теневого флота", а также внести в черный список 43 судна, принадлежащих к этой сети.

Татьяна Ковальчук