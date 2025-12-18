Рада ЄС запровадила санкції проти ще 41 танкера "тіньового флоту" Росії

18 грудня Рада Європейського Союзу запровадила обмежувальні заходи до 41 судна , які є частиною російського "тіньового флоту" Росії, який допомагає Кремлю обходити механізм обмеження цін на нафту та вивозити українське зерно. Танкерам заборонено доступ до портів та цілий спектр послуг, пов'язаних з морським транспортом.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Хто потрапив під удар?

Санкції стосуються танкерів із країн, що не входять до ЄС, але:

перевозять нафту в обхід міжнародних правил;

транспортують військову техніку для потреб російської армії;

беруть участь у вивезенні краденого українського зерна та культурних цінностей з окупованих територій.

600 суден під контролем

Загальна кількість заблокованих суден, пов’язаних із "тіньовим флотом" РФ, уже сягнула майже 600 одиниць. В Раді ЄС наголошують: поки Росія продовжує порушувати норми міжнародного права, тиск буде лише посилюватися.

"Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену у статті 2(4) Статуту Організації Об'єднаних Націй, та міжнародне гуманітарне право, доцільно зберігати чинними всі заходи, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно", — зазначають в Раді Євросоюзу.

Нагадаємо, 10 грудня посли держав-членів Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Дипломати домовилися розширити санкційні списки, включивши до них дев’ять фізичних і юридичних осіб, причетних до забезпечення діяльності так званого "тіньового флоту", а також внести до чорного списку 43 судна, що належать до цієї мережі