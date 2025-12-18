Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,37

42,28

EUR

49,90

49,70

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рада ЄС запровадила санкції проти ще 41 танкера "тіньового флоту" Росії

нафта, ціна, танкер
Ще 41 танкер "тіньового флоту" Росії потрапив під санкції / Pixabay

18 грудня Рада Європейського Союзу запровадила обмежувальні заходи до 41 судна , які є частиною російського "тіньового флоту" Росії, який допомагає Кремлю обходити механізм обмеження цін на нафту та вивозити українське зерно. Танкерам заборонено доступ до портів та цілий спектр послуг, пов'язаних з морським транспортом. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Хто потрапив під удар?

Санкції стосуються танкерів із країн, що не входять до ЄС, але:

  • перевозять нафту в обхід міжнародних правил; 
  • транспортують військову техніку для потреб російської армії; 
  • беруть участь у вивезенні краденого українського зерна та культурних цінностей з окупованих територій.

600 суден під контролем

Загальна кількість заблокованих суден, пов’язаних із "тіньовим флотом" РФ, уже сягнула майже 600 одиниць. В Раді ЄС наголошують: поки Росія продовжує порушувати норми міжнародного права, тиск буде лише посилюватися.

"Доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати основоположні норми міжнародного права, включаючи, зокрема, заборону на застосування сили, закріплену у статті 2(4) Статуту Організації Об'єднаних Націй, та міжнародне гуманітарне право, доцільно зберігати чинними всі заходи, запроваджені ЄС, та вживати додаткових заходів, якщо це необхідно", — зазначають в Раді Євросоюзу.

Нагадаємо, 10 грудня посли держав-членів Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Дипломати домовилися розширити санкційні списки, включивши до них дев’ять фізичних і юридичних осіб, причетних до забезпечення діяльності так званого "тіньового флоту", а також внести до чорного списку 43 судна, що належать до цієї мережі

Автор:
Тетяна Ковальчук