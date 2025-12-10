Запланована подія 2

Послы ЕС согласовали новые санкции против России: в списки попал "теневой флот"

танкер
"Теневой флот" попал под санкции ЕС / Depositphotos

10 декабря послы государств-членов Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против Российской Федерации.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Йозвяк.

По его информации, дипломаты ЕС договорились расширить санкционные списки, включив в них девять физических и юридических лиц, причастных к обеспечению деятельности так называемого "теневого флота", а также внести в черный список 43 принадлежащих к этой сети судна.

Кроме того, под ограничения попали еще 12 человек и две компании, которых в ЕС считают причастными к действиям, направленным на дестабилизацию Европейского Союза.

Как уточняет Йозвяк, санкции также затронули офицеров Главного управления Генштаба России (ГРУ), лиц, связанных с дискуссионным клубом "Валдай", а также граждан США, Франции и Чехии, подозреваемых в Евросоюзе в сотрудничестве с Россией.

Напомним, еще в октябре Европейский Союз предложил ввести санкции против трех фирм, предоставивших фальшивые флаги подсанкционным нефтяным танкерам "теневого флота" России.

Автор:
Татьяна Гойденко