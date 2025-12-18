Запланована подія 2

ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до февраля 2026 года

Европейский Союз планирует принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину — до 24 февраля 2026 года.

Как сообщает Delo.ua, об этом "Суспільному" сообщил высокопоставленный дипломат ЕС.

По его словам, на этом этапе обсуждение нового пакета санкций на уровне государств-членов еще не началось. В то же время, Европейская комиссия уже работает над подготовкой соответствующего документа. Представление пакета решили отложить, чтобы не влиять на параллельные дискуссии в ЕС по финансированию Украины.

Ожидается, что Еврокомиссия представит 20 пакет санкций в январе 2026 года, после чего его планируют утвердить в сжатые сроки — к годовщине начала полномасштабной войны.

Другое должностное лицо Европейской комиссии подтвердило "Суспільному", что работа над новыми санкционными ограничениями продолжается, а в ЕС рассчитывают на быстрое согласование пакета, по аналогии с предыдущими решениями.

Напомним, 19 сентября   Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций   против страны-агрессора России, нацеленного, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Напомним, 18 июля в ЕС был одобрен 18-й пакет санкций против России. Блок продолжил сокращать военный бюджет Кремля, ограничив передвижение 105 кораблей "теневого флота РФ".

Автор:
Татьяна Гойденко