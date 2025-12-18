ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до лютого 2026 року

Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну — до 24 лютого 2026 року.

Як інформує Delo.ua, про це "Суспільному" повідомив високопоставлений дипломат ЄС.

За його словами, на цьому етапі обговорення нового пакета санкцій на рівні держав-членів ще не розпочалося. Водночас Європейська комісія вже працює над підготовкою відповідного документа. Представлення пакета вирішили відкласти, щоб не впливати на паралельні дискусії в ЄС щодо фінансування України.

Очікується, що Єврокомісія представить 20-й пакет санкцій у січні 2026 року, після чого його планують затвердити у стислі терміни — до річниці початку повномасштабної війни.

Інший посадовець Європейської комісії підтвердив Суспільному, що робота над новими санкційними обмеженнями триває, а в ЄС розраховують на швидке погодження пакета, за аналогією з попередніми рішеннями.

Нагадаємо, 19 вересня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії, який націлений, зокрема, проти криптовалют, банків та енергетики РФ.

Нагадаємо, 18 липня в ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Блок продовжив скорочувати військовий бюджет Кремля, обмеживши пересування 105 кораблів "тіньового флоту РФ".