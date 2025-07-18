Послы ЕС одобрили 18 пакет санкций против России: что в нем

В пятницу, 18 июля, послы Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против России

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Мы твердо стоим на своем. ЕС только что одобрил один из сильнейших на сегодняшний день пакетов санкций против России", — заявила дипломатка.

По ее словам, ЕС продолжит сокращать военный бюджет Кремля, ограничит передвижение еще 105 кораблей "теневого флота РФ" и ограничит доступ российских банков к финансированию.

"Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность, китайские банки, которые позволяют обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых в беспилотниках", - добавила Каллас.

Как сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, формальное утверждение ожидается позже сегодня.

Больше о 18-м пакете санкций

18-й пакет санкции содержит:

запрет на операции с газопроводами "Северный поток";

санкции против российского НПЗ в Индии;

ограничение для двух китайских банков, помогающих РФ обходить санкции;

меры против "теневого флота РФ";

ценовой предел на русскую нефть;

полный запрет импорта нефтепродуктов из российской нефти;

санкции против российского фонда прямых инвестиций – удар по карману российских элит;

запрет SWIFT для еще 22 российских банков и фактический запрет всех транзакций;

экспортные ограничения более чем на €2,5 млрд - технологии и критические промышленные товары больше не попадут в РФ;

под санкции попадут 22 компании – российские и иностранные – которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России.

Несмотря на последовательную позицию большинства стран ЕС по усилению давления на Россию, задержка с принятием очередного пакета санкций подчеркивает внутренние противоречия в блоке, связанные с энергетическими рисками и экономической зависимостью отдельных стран от российских ресурсов.

Заметим, что принятие санкций стало возможным после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет больше блокировать это решение. В обмен на это Еврокомиссия предоставила Словакии гарантии цен на газ.

Фицо заявлял, что стремится к юридическому разрешению на продление покупки российского газа до 2034 года.