Фицо шантажирует Европейский Союз: что требует в обмен на поддержку новых санкций против РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что стремится к юридическому разрешению на продление покупки российского газа до 2034 года в обмен на снятие вето на новый 18-й пакет санкций ЕС против России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Euronews .

Словакия хочет получать российский газ до 2034 года

Премьер Словакии напомнил, что для внедрения нового пакета санкций его единодушно должны поддержать все страны-члены ЕС. Впрочем, Братислава не будет участвовать в голосовании, так как выступает против предложения остановить поставки российского газа с 1 января 2028 года.

Фицо стремится получить для Словакии разрешение покупать российский газ до 2034 года, когда истечет контракт с "Газпромом".

Политик апеллирует тем, что его страна рискует столкнуться с иском от "Газпрома" на сумму от 16 до 20 миллиардов евро из-за расторжения долгосрочного контракта. В Еврокомиссии отрицали это заявление, утверждая, что законодательные запреты будут действовать как "форс-мажорные обстоятельства" в суде и защитят правительства и компании от ущерба.

"Одержимость Россией настолько велика, что мы не имеем никакого шанса заставить Еврокомиссию отозвать свое предложение по газу. Не говоря уже о том, что ЕК продвинет это предложение, даже если мы сто раз проголосуем против, что мы и сделаем. Мы никогда не проголосуем за это безумие ", - заявил премьер-министр Словакии.

Фицо подчеркнул, что оставляет за собой право не поддержать новые санкции.

"Кто хочет жить с волками, тот должен с ними выть. К сожалению, это жестокая реальность современного ЕС. Поэтому мы должны до последней минуты бороться за приемлемый компромисс", - сказал Фицо.

Письмо от Еврокомиссии

Reuters получило в распоряжение письмо, которое президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен направила премьеру Словакии. В нем Еврокомиссия обещает сотрудничать с Братиславой в решении вопросов, связанных с отказом от российского газа.

"Мы тесно сотрудничаем с государствами-членами, которые непосредственно заинтересованы в этом, в частности, со Словакией, чтобы обеспечить постепенное и хорошо скоординированное прекращение импорта российских энергоносителей в ЕС", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии также говорят, что разработают решение, направленное на уменьшение расходов Словакии на трансграничные тарифы на газ и нефть. Кроме того, отмечено, что ЕС готов вмешаться в случае возможных судебных споров, связанных с прекращением поставок российского газа.

По словам Фицо, опубликовавшее все конфиденциальное письмо в своих социальных сетях, предложение фон дер Ляен было категорически отвергнуто его партнерами по коалиции.

"Их ответ состоит в том, что гарантии Еврокомиссии Словакии недостаточны - некоторые даже назвал их ничтожными", - заявил глава правительства Словакии.

Больше о 18-м пакете санкций

Страны-члены Европейского Союза приблизились к окончательному согласованию 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Он, как ожидается, будет включать существенное снижение граничной цены на российскую нефть до 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены.

18-й пакет также содержит:

запрет на операции с газопроводами "Северный поток";

санкции против российского НПЗ в Индии;

ограничение для двух китайских банков, помогающих РФ обходить санкции;

меры против судового "теневого флота"

Несмотря на последовательную позицию большинства стран ЕС по усилению давления на Россию, задержка с принятием очередного пакета санкций подчеркивает внутренние противоречия в блоке, связанные с энергетическими рисками и экономической зависимостью отдельных стран от российских ресурсов. Пока Словакия заблокировала принятие 18-го пакета санкций, так как не хочет отказываться от российского газа.