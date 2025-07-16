Фіцо шантажує Європейський Союз: що вимагає в обмін на підтримку нових санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що прагне юридичного дозволу на продовження купівлі російського газу до 2034 року в обмін на зняття вето на новий 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Euronews.

Словаччина хоче отримувати російський газ до 2034 року

Прем'єр Словаччини нагадав, що для впровадження нового пакета санкцій його мають одностайно підтримати всі країни-члени ЄС. Втім, Братислава не братиме участі в голосуванні, так як виступає проти пропозиції зупинити постачання російського газу з 1 січня 2028 року.

Фіцо прагне отримати для Словаччини дозвіл купувати російський газ до 2034 року, коли закінчиться контракт з "Газпромом".

Політик апелює тим, що його країна ризикує зіткнутися з позовом від "Газпрому" на суму від 16 до 20 мільярдів євро через розірвання довгострокового контракту. У Єврокомісії заперечили цю заяву, стверджуючи, що законодавчі заборони будуть діяти як "форс-мажорні обставини" в суді і захистять уряди і компанії від збитків.

"Одержимість Росією настільки велика, що ми не маємо жодного шансу змусити Єврокомісію відкликати свою пропозицію щодо газу. Не кажучи вже про те, що ЄК просуне цю пропозицію, навіть якщо ми сто разів проголосуємо проти, що ми й зробимо. Ми ніколи не проголосуємо за це божевілля", – заявив прем'єр Словаччини, якого цитує TASR.

Фіцо підкреслив, що залишає за собою право не підтримати нові санкції.

"Хто хоче жити з вовками, той мусить з ними вити. На жаль, це жорстока реальність сучасного ЄС. Тому ми мусимо до останньої хвилини боротися за прийнятний компроміс", - сказав Фіцо.

Лист від Єврокомісії

Reuters отримало у розпорядження лист, який президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслала прем'єру Словаччини. У ньому Єврокомісія обіцяє співпрацювати з Братиславою для розв'язання питань, пов'язаних з відмовою від російського газу.

"Ми тісно співпрацюємо з державами-членами, які безпосередньо зацікавлені в цьому, зокрема зі Словаччиною, щоб забезпечити поступове і добре скоординоване припинення імпорту російських енергоносіїв в ЄС", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії також кажуть, що розроблять рішення, яке має на меті зменшити витрати Словаччини на транскордонні тарифи на газ і нафту. Крім того, зазначено, що ЄС готовий втрутитися в разі можливих судових спорів, пов'язаних із припиненням постачання російського газу.

За словами Фіцо, який опублікував весь конфіденційний лист у своїх соціальних мережах, пропозиція фон дер Ляєн була категорично відкинута його партнерами по коаліції.

"Їх відповідь полягає в тому, що гарантії Єврокомісії Словаччині є недостатніми - дехто навіть назвав їх нікчемними", - заявив очільник уряду Словаччини.

Більше про 18-й пакет санкцій

Країни-члени Європейського Союзу наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Він, як очікується, включатиме суттєве зниження граничної ціни на російську нафту до 47 доларів за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.

18-й пакет також містить:

заборону на операції з газопроводами "Північний потік";

санкції проти російського НПЗ в Індії;

обмеження для двох китайських банків, які допомагають РФ обходити санкції;

заходи проти суднового "тіньового флоту"

Попри послідовну позицію більшості країн ЄС щодо посилення тиску на Росію, затримка з ухваленням чергового пакету санкцій підкреслює внутрішні суперечності в блоці, пов’язані з енергетичними ризиками та економічною залежністю окремих країн від російських ресурсів. Наразі Словаччина заблокувала ухвалення 18-го пакету санкцій, так як не хоче відмовлятися від російського газу.