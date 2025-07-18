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Фицо сдался: Словакия согласилась поддержать 18-й пакет санкций ЕС против России

Роберт Фицо
Роберт Фиццо. Фото: facebook.com/robertficosk

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет больше блокировать принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Это решение стало возможным после того, как Еврокомиссия предоставила Словакии гарантии цен на газ.

Как пишет Delo.ua, об этом Фицо сообщил в видеообращении, передает TASR.

Словакия снимает вето

"Дальнейшая блокировка 18-го санкционного пакета стала бы вредной для нас самих. Мы исчерпали все переговорные возможности. Поэтому я поручаю нашим представителям в ЕС разблокировать его принятие", — заявил премьер Словакии.

Фицо напомнил, что в целом Словакия ветировала 18-й пакет санкций против РФ шесть раз из-за намерения ЕС отказаться от российского газа с 1 января 2028 года. После этого Братислава получила для себя письменные гарантии Еврокомиссии, подписанные ее президентом Урсулой фон дер Ляен.

По словам политика, гарантии ЕС касаются цены на газ и его возможного дефицита, транспортного сбора, а также потенциальной кризисной ситуации с чрезвычайно высокими ценами и дефицитом газа.

При этом Фицо подчеркнул, что Словакия выступает против прекращения поставок российского газа в ЕС, но не может ветировать это решение.

Глава правительства Словакии заверил, что готовит "второй этап борьбы за российский газ" и уже есть план продвижения "словацких национальных интересов".

Кроме того, Фицо отметил, что Еврокомиссия работает над 19-м пакетом санкций против России, который также потребует согласия Словакии.

Ранее Фицо заявлял, что стремится к юридическому разрешению на продление покупки российского газа до 2034 года в обмен на снятие вето на новый 18-й пакет санкций ЕС против России.

Больше о 18-м пакете санкций

Страны-члены Европейского Союза приблизились к окончательному согласованию   18-го пакета санкций против Российской Федерации. Он, как ожидается, будет включать существенное снижение граничной цены на российскую нефть до 47 долларов за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены.

18-й пакет также содержит:

  • запрет на операции с газопроводами "Северный поток";
  • санкции против российского НПЗ в Индии;
  • ограничение для двух китайских банков, помогающих РФ обходить санкции;
  • меры против судового "теневого флота"

Несмотря на последовательную позицию большинства стран ЕС по усилению давления на Россию, задержка с принятием очередного пакета санкций подчеркивает внутренние противоречия в блоке, связанные с энергетическими рисками и экономической зависимостью отдельных стран от российских ресурсов.

Автор:
Светлана Манько