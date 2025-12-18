Британія посилила санкційний тиск проти нафтових компаній РФ: хто потрапив під нові обмеження

У четвер, 18 грудня, уряд Великої Британії розширив санкційний список проти енергетичного сектору РФ, додавши до нього 24 нові позиції. Під обмеження потрапили 19 юридичних та 5 фізичних осіб.

Як пише Delo.ua, оновлений санкційний список опубліковано на сайті британського уряду.

Зокрема британський уряд запровадив обмежувальні заходи проти низки російських нафтових компаній "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз", "ННК-Ойл", "Gelion Business Trade" (Узбекистан) та інші.

За даними Bloomberg, серед нових підсанкційних осіб є і пакистанський нафтовий магнат Муртаза Лакхані за його роль в енергетичному секторі Росії.

Він відомий пакистанський бізнесмен, який довгий час використовував Лондон як базу. Британські санкції також охопили низку компаній, включаючи Mercantile & Maritime Group Лахані.

Санкції Великої Британії також стосуються деяких фірм, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, зокрема Tejarinaft FZCO, Fossil Trading FZCO та Amur II — FZCO, які пов'язані з Лахані та ведуть бізнес у секторі, що становить стратегічний інтерес для російського уряду.

Нагадаємо, у жовтні Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових гігантів “Лукойл” і “Роснефть”, а також проти 51 танкера так званого “тіньового флоту”.

Також 18 грудня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи до 41 судна, які є частиною російського "тіньового флоту" Росії, який допомагає Кремлю обходити механізм обмеження цін на нафту та вивозити українське зерно. Танкерам заборонено доступ до портів та цілий спектр послуг, пов'язаних з морським транспортом.