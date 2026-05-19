Оплата штрафов ПДД через Дія.AI: в Минцифре рассказали, как работает функция

Дія.AI
Оплата штрафов ПДД через Дія.AI / Дія

В мобильном приложении "Дія" появилась возможность проверить и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения из-за искусственного интеллекта Дія.AI. Водителям больше не нужно переходить в другие вкладки или сервисы – закрыть постановление можно прямо во время диалога с ИИ-агентом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу приложения "Дія".

Новым инструментом в формате открытого бета-тестирования уже воспользовалось более 500 тысяч граждан. Эта функция значительно экономит время, поскольку позволяет закрыть транзакцию внутри одного диалога без лишних переходов.

Пошаговая инструкция: как оплатить штраф через "Дію"

Процесс взаимодействия с ИИ-ассистентом максимально прост и состоит из нескольких шагов:

  1. Запрос в чате: откройте иконку Дія.AI на нижней панели приложения и напишите агенту о штрафах ПДД (например, "Проверить штрафы" ).
  2. Просмотр деталей: искусственный интеллект автоматически выведет на экран список имеющихся нарушений с указанием даты, суммы и описания постановления.
  3. Оплата: выберите нужный штраф, нажмите кнопку оплаты и произведите платеж.
  4. Получение чека: после успешной транзакции квитанция поступит непосредственно в диалоговое окно.

Статус зачисления средств (уплачено, ожидает подтверждение или не засчитано) можно мониторить в этом же чате или в стандартном разделе "Штрафы ПДД". Кроме этого, ИИ-агент способен предоставить юридическую справку о том, как обжаловать постановление или как переоформить ответственность на себя, если за рулем чужого автомобиля находился другой водитель.

Мобильная версия Дія.AI разработана при экспертной поддержке проекта "Цифровизация для роста, добродетели и прозрачности", выполняемого Фондом Евразия за финансирование UK International Development, а также при поддержке программы EGAP от Фонда Восточная Европа и Швейцарии.

Напомним, в мобильное приложение "Дія" внедрили ИИ-агента на базе модели Gemini. Государство переходит к концепции Agentic State, когда персональный ассистент не просто консультирует, а проактивно посылает уведомления о штрафах и самостоятельно генерирует выписки о местожительстве для взрослых и детей, причем все данные обрабатываются в защищенном внутреннем периметре без передачи в общую сеть.

Автор:
Максим Кольц