Оплата штрафів ПДР через Дія.АІ: у Мінцифри розповіли, як працює функція

У мобільному застосунку “Дія” з'явилася можливість перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху через штучний інтелект Дія.АІ. Водіям більше не потрібно переходити в інші вкладки чи сервіси — закрити постанову можна прямо під час діалогу з ШІ-агентом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу застосунку "Дія".

Новим інструментом у форматі відкритого бета-тестування вже скористалися понад 500 тисяч громадян. Ця функція значно економить час, оскільки дозволяє закрити транзакцію всередині одного діалогу без зайвих переходів.

Покрокова інструкція: як оплатити штраф через Дія.АІ

Процес взаємодії з ШІ-асистентом максимально простий і складається з кількох кроків:

Запит у чаті: відкрийте іконку Дія.АІ на нижній панелі застосунку та напишіть агенту про штрафи ПДР (наприклад: "Перевірити штрафи" ). Перегляд деталей: штучний інтелект автоматично виведе на екран перелік наявних порушень із зазначенням дати, суми та опису постанови. Оплата: виберіть потрібний штраф, натисніть кнопку оплати та проведіть платіж. Отримання чеку: одразу після успішної транзакції квитанція надійде безпосередньо в діалогове вікно.

Статус зарахування коштів (сплачено, очікує підтвердження або не зараховано) можна моніторити у цьому ж чаті або у стандартному розділі "Штрафи ПДР". Окрім цього, ШІ-агент здатний надати юридичну довідку про те, як оскаржити постанову або як переоформити відповідальність на себе, якщо за кермом чужого авто перебував інший водій.

Мобільну версію Дія.АІ розроблено за експертної підтримки проєкту "Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості", що виконується Фондом Євразія за фінансування UK International Development, а також за підтримки програми EGAP від Фонду Східна Європа та Швейцарії.

Нагадаємо, у мобільний застосунок "Дія" впровадили ШІ-агента на базі моделі Gemini. Держава переходить до концепції Agentic State, коли персональний асистент не просто консультує, а проактивно надсилає сповіщення про штрафи та самостійно генерує витяги про місце проживання для дорослих та дітей, причому всі дані обробляються у захищеному внутрішньому периметрі без передачі у загальну мережу.