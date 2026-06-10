В Украине изменят систему штрафов для водителей и усилят наказание за скорость

Кабинет Министров Украины совместно с Министерством внутренних дел и правительственными чиновниками обсудил первые предложения и проекты законодательных изменений, которые призваны существенно повысить безопасность на дорогах. В частности, предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения скорости и радикально усилить ответственность системных нарушителей ПДД.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Отмечается, что для большинства украинских водителей правила не изменятся. Новые жесткие ограничения будут направлены исключительно на тех граждан, регулярно создающих опасность для других участников дорожного движения.

В подтверждение необходимости реформы приводится официальная статистика: за последние 12 месяцев камеры автоматической фиксации обнаружили почти 2 900 водителей, которые превышали скорость более 50 раз в год. Кроме того, более 35 тысяч автомобилистов попадали в поле зрения камер более 10 раз, а почти 12,5 тысяч водителей - более 20 раз в год. Ожидается, что в ближайшее время МВД подробно обсудит эти инициативы с народными депутатами Украины.

Расширение сети камер и регулировка для микротранспорта

Текущие и запланированные изменения включают в себя несколько важных решений:

Увеличение количества комплексов автофиксации: на сегодняшний день на украинских дорогах работает около 377 камер, однако чиновники планируют нарастить их количество до более 410 автоматических complexes, поскольку в зонах их работы водители значительно чаще соблюдают правила;

Урегулирование рынка легкого персонального транспорта: - готовятся комплексные изменения в законодательство для контроля использования электросамокатов, моноколес и других средств микромобильности;

Реакция на аварийность: острая потребность в правилах для самокатов возникла из-за того, что за первые пять месяцев 2026 года количество ДТП при их участии выросло на 66,8%, в результате чего травмируются и погибают люди, в том числе дети.

Новые нормы должны сделать правила поведения на дорогах четкими, прозрачными и понятными абсолютно всем участникам движения.

Напомним, после резонансных ДТП в Украине началась активная общественная дискуссия о том, какие именно штрафы, баллы или конфискация авто могут реально уменьшить смертность на дорогах. Анализ мировой практики показал, что во многих странах наказания за опасное управление значительно выше и часто дополняются штрафными баллами, риском быстрой потери водительского удостоверения или существенным подорожанием услуг страхования.