В Україні змінять систему штрафів для водіїв та посилять покарання за швидкість

Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством внутрішніх справ та урядовцями обговорив перші пропозиції та проєкти законодавчих змін, які покликані суттєво підвищити безпеку на дорогах. Зокрема, пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та радикально посилити відповідальність для системних порушників ПДР.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Зазначається, що для переважної більшості українських водіїв правила не зміняться. Нові жорсткі обмеження будуть спрямовані виключно на тих громадян, які регулярно створюють небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

На підтвердження необхідності реформи наводиться офіційна статистика: протягом останніх 12 місяців камери автоматичної фіксації виявили майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість понад 50 разів на рік. Крім того, більше 35 тисяч автомобілістів потрапляли в поле зору камер понад 10 разів, а майже 12,5 тисячі водіїв — більше 20 разів за рік. Очікується, що найближчим часом МВС детально обговорить ці ініціативи з народними депутатами України.

Розширення мережі камер та регулювання для мікротранспорту

Поточні та заплановані зміни включають кілька важливих рішень:

Збільшення кількості комплексів автофіксації: на сьогодні на українських дорогах працює близько 377 камер, проте урядовці планують наростити їхню кількість до понад 410 автоматичних complexes, оскільки в зонах їхньої роботи водії значно частіше дотримуються правил;

Врегулювання ринку легкого персонального транспорту: готуються комплексні зміни до законодавства для контролю використання електросамокатів, моноколіс та інших засобів мікромобільності;

Реакція на аварійність: гостра потреба в правилах для самокатів виникла через те, що за перші п’ять місяців 2026 року кількість ДТП за їхньої участі зросла на 66,8%, внаслідок чого травмуються і гинуть люди, зокрема діти.

Нові норми мають зробити правила поведінки на дорогах чіткими, прозорими та зрозумілими для абсолютно всіх учасників руху.

Нагадаємо, після резонансних ДТП в Україні розпочалася активна суспільна дискусія про те, які саме штрафи, бали чи конфіскація авто спроможні реально зменшити смертність на дорогах. Аналіз світової практики показав, що в багатьох країнах покарання за небезпечне кермування є значно вищими та часто доповнюються штрафними балами, ризиком швидкої втрати посвідчення водія або суттєвим подорожчанням послуг страхування.