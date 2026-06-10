Позбавлення посвідчень за перевищення швидкості: уряд готує жорсткі правила для водіїв

В Україні планують посилити відповідальність для водіїв, які регулярно ігнорують правила дорожнього руху.Серед можливих заходів – позбавлення водійського посвідчення, тимчасове обмеження права керування транспортним засобом або обов’язкове повторне складання іспитів для відновлення допуску до водіння.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами, передає РБК-Україна.

"У правоохоронних органів на сьогодні немає важелів впливу на таких людей, які на постійній основі порушують швидкість і скоюють ДТП", – зазначив Клименко.

Міністр зауважив, що запровадження бальної системи наразі не розглядається через необхідність створення складної цифрової інфраструктури. Водночас у короткостроковій перспективі влада працює над альтернативним механізмом, який передбачатиме посилення санкцій для водіїв у разі систематичних порушень правил дорожнього руху.

"Буде, наприклад, 10 порушень перевищення швидкості, і будуть якісь санкції. Наприклад, вилучення водійського посвідчення, обмеження або перездача іспиту", – пояснив Клименко.

Він уточнив, що під час розробки відповідних змін до правил буде враховуватися не лише кількість зафіксованих порушень, а й ступінь їхньої небезпеки та тяжкість.

"Якщо перевищення швидкості на 10 км – це одна історія. Коли перевищення швидкості на 50-80 км – це вже може бути трагедія", – наголосив Клименко.

Міністр розповів, що проєкт відповідних пропозицій уже перебуває на етапі підготовки. До його розробки залучені Національна поліція, народні депутати, правники та профільні експерти.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд розробляє комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня безпеки дорожнього руху та скорочення кількості ДТП.

Серед запропонованих ініціатив :

посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху,

запровадження суворіших санкцій за перевищення швидкісного режиму,

удосконалення систем фіксації правопорушень,

законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає повернення системи штрафних балів для водіїв. Згідно з пропозицією, за різні порушення правил дорожнього руху нараховуватимуть від 1 до 5 балів, а досягнення граничної кількості балів призводитиме до тимчасової зупинки дії посвідчення водія.

Delo.ua провело детальний аналіз чинного законодавства та зібрала найактуальніші дані про штрафи ПДР, які сьогодні реально загрожують українським водіям за найпоширеніші види порушень.