В Україні планують повернути штрафні бали для водіїв: що пропонують в Раді

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14133, який передбачає повернення системи штрафних балів для водіїв. Згідно з пропозицією, за різні порушення правил дорожнього руху нараховуватимуть від 1 до 5 балів, а досягнення граничної кількості балів призводитиме до тимчасової зупинки дії посвідчення водія з подальшим відновленням після навчання та складання іспитів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на проєкт закону.

Про повернення штрафних балів

Пропонується:

Нарахування штрафних балів за порушення ПДР від 1 до 5 балів залежно від ступеня небезпечності.

Тимчасова зупинка дії посвідчення водія після досягнення 15 балів для водіїв із досвідом понад рік та 10 балів для новачків.

Повідомлення водіїв про тимчасове призупинення посвідчення та відновлення його дії після повторного навчання та складання теоретичного і практичного іспитів.

Відображення інформації про штрафні бали у реєстрі адміністративних правопорушень та на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт розроблено з метою підвищення дисципліни та відповідальності водіїв, а також удосконалення механізмів запобігання повторним порушенням правил дорожнього руху для забезпечення безпеки на дорогах.

Попередня спроба запровадити систему штрафних балів в Україні була зроблена у 2015 році, однак через складний і суперечливий механізм нарахування балів вона виявилася неефективною, і цей вид адміністративного стягнення згодом виключили з Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас практика багатьох розвинених країн, зокрема США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції, демонструє, що система штрафних балів ефективно впливає на поведінку водіїв і знижує кількість порушень.

Новий законопроєкт пропонує відновити механізм штрафних балів на сучасних, системно виважених засадах, які унеможливлюють зловживання, посилюють відповідальність водіїв і сприяють підвищенню загального рівня безпеки на дорогах України.

Мета і завдання законопроєкту

Мета законопроєкту — створити ефективну систему обліку штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані поза автоматичними системами, яка дозволить комплексно реагувати на систематичні порушення.

Основні завдання документа:

запровадження механізму нарахування штрафних балів за конкретні порушення ПДР;

визначення граничної кількості балів, після досягнення якої дія посвідчення водія тимчасово призупиняється;

встановлення порядку повідомлення водіїв про тимчасове зупинення дії посвідчення та механізму його відновлення;

забезпечення належного інформаційного супроводу.

Загальна характеристика законопроєкту

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема:

у статті 24 додається новий вид адміністративного стягнення — штрафні бали;

у статті 27 встановлюється, що за порушення правил дорожнього руху штрафні бали нараховуються одночасно зі штрафом;

вводиться нова стаття 271 "Штрафні бали", яка визначає порядок їх нарахування (від 1 до 5 балів залежно від порушення), обліку та строк анулювання — через 365 днів з дня нарахування;

запроваджується стаття 272 "Тимчасове зупинення дії посвідчення водія", за якою при досягненні водієм встановленого порогу балів (15 для досвідчених водіїв або 10 для новачків) уповноважена особа Національної поліції приймає рішення про тимчасову зупинку дії посвідчення;

уточнюється зміст протоколу та постанови про адміністративне правопорушення, які повинні містити інформацію про кількість нарахованих штрафних балів;

до статті 126 додається положення про відповідальність за керування транспортним засобом особою, дію посвідчення якої тимчасово зупинено.

Законопроєкт також передбачає внесення змін до інших законів:

до закону України "Про дорожній рух" пропонується додати заборону керування транспортними засобами для водіїв, чиє посвідчення тимчасово зупинено; розширити повноваження Міністерства внутрішніх справ щодо ведення Реєстру адміністративних правопорушень із включенням обліку штрафних балів; надати Національній поліції право нараховувати штрафні бали та повідомляти водіїв про тимчасову зупинку дії посвідчення;

до закону України "Про Національну поліцію" пропонується закріпити новий пункт у статті 23, що визначає повноваження поліції щодо нарахування штрафних балів, ведення відповідних записів у реєстрі та інформування водіїв про тимчасове призупинення дії посвідчення.

Зазначається, що реалізація положень цього законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів України.

Очікуваний ефект від прийняття законопроєкту:

підвищення дисципліни водіїв та зменшення кількості повторних порушень;

запровадження системного підходу до контролю за поведінкою учасників дорожнього руху;

кількості ДТП, що стаються через систематичні порушення правил;

посилення превентивної функції адміністративних стягнень і підвищення довіри громадян до правоохоронних органів.

