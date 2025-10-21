В ЄС оновили правила щодо водійських посвідчень: що змінилося

У вівторок, 21 жовтня, Європейський парламент затвердив оновлення правил ЄС щодо водійських посвідчень. Метою перегляду є сприяння безпеці дорожнього руху та суттєве зменшення кількості зіткнень, внаслідок яких щорічно на дорогах ЄС гине майже 20 000 людей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Ключові зміни

Вперше правила ЄС встановлять випробувальний термін для водіїв без досвіду тривалістю щонайменше два роки. Ці водії зіткнуться з суворішими санкціями за керування у стані сп'яніння та невикористання ременів безпеки.

17-річні особи зможуть отримати посвідчення категорії B (автомобіль), але повинні будуть керувати у супроводі досвідченого водія, поки їм не виповниться 18 років. Для зменшення нестачі професійних водіїв, 18-річні зможуть отримати посвідчення водія вантажівки (категорія C), а 21-річні — автобуса (категорія D), за умови наявності сертифіката професійної компетентності. В іншому випадку, для керування цими транспортними засобами особа повинна бути віком 21 та 24 роки відповідно.

Нові терміни дії посвідчень

Термін дії для автомобілів та мотоциклів: Водійські посвідчення будуть дійсними протягом 15 років. Держави-члени мають можливість скоротити термін дії до 10 років, якщо посвідчення використовується як національний документ, що посвідчує особу.

Термін дії для вантажівок та автобусів: Посвідчення будуть дійсними протягом п'яти років. Для водіїв віком 65 років і старше країни ЄС можуть скоротити термін дії, щоб підвищити частоту медичних оглядів або курсів підвищення кваліфікації.

Іспити, цифровізація та позбавлення прав

В оновлених правилах щодо водійських посвідчень передбачено низку змін: від навчання та складання іспитів до транскордонного позбавлення прав.

Навчання та іспити

Іспит повинен включати знання про ризики сліпих зон, системи допомоги водієві, безпечне відкриття дверей та ризики відволікання від телефону. Більше уваги приділятиметься обізнаності про ризики пішоходів, дітей, велосипедистів та інших вразливих учасників дорожнього руху.

Цифровізація

Цифрове водійське посвідчення, доступне на мобільному телефоні, має поступово стати основним форматом посвідчень у ЄС. При цьому, водії збережуть право запитувати фізичне посвідчення, яке має бути видане протягом трьох тижнів.

Транскордонне позбавлення прав

Рішення про вилучення, призупинення або обмеження посвідчення буде передано країні ЄС, яка його видала, для забезпечення транскордонного виконання штрафів. Це стосується найсерйозніших порушень, включаючи керування у стані сп'яніння або перевищення швидкості (наприклад, рух на 50 км/год швидше за обмеження).

Доповідач Європарламенту Ютта Паулюс з Німеччини заявила: "До 2030 року нова Європейська директива про водійські права запровадить цифрові водійські права, надавши громадянам повну свободу вибору між додатком та фізичною карткою... Громадяни по всій Європі отримають пряму вигоду від цих відчутних покращень".

Нові правила набудуть чинності на 20-й день після їх публікації в офіційному журналі Європейського Союзу. Країни ЄС матимуть три роки для імплементації положень та ще один рік для підготовки до їх впровадження.

