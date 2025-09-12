Що варто знати водіям-початківцям про автоцивілку

Купівля першого автомобіля — це завжди хвилюючий момент. Але разом з ключами від машини ви отримуєте і нові обов’язки. Один з найважливіших — оформити договір ОСЦПВ, або, як його ще називають, автоцивілку. Це обов’язкова страховка, яка захищає не вас, а інших учасників дорожнього руху від шкоди, яку ви можете їм завдати. Хоч це може здатися дивним, але саме автоцивілка є вашим надійним фінансовим щитом у разі непередбачуваної аварії на дорозі. Адже саме вона покриває значну частину витрат на лікування постраждалих та ремонт їхніх авто.

На яку компенсацію можна розраховувати за автоцивілкою

Якщо ДТП сталася з вашої вини, обов’язкова страховка авто покриває значну частину витрат на компенсацію шкоди, заподіяної чужому автомобілю, майну або здоров’ю інших водіїв та пасажирів. Автоцивілка, ціна якої у багато разів менше, ніж можлива компенсація, гарантує, що постраждалі отримають необхідну допомогу та відшкодування збитків.

Виплати можуть покривати лікування постраждалих водіїв інших авто, пасажирів та пішоходів. Якщо збитки перевищують ліміти, передбачені полісом, водій, який став винуватцем ДТП, має доплатити різницю самостійно. Також власник автомобіля повинен сам покривати ремонт свого транспортного засобу, якщо він зазнав пошкоджень в аварії.

Розширені пакети страхування від компанії UNIQA дозволяють підвищити ліміти виплат і забезпечують додатковий захист. Це означає, що у випадку більш серйозних збитків значні витрати можуть бути покриті компанією, а водій отримає впевненість у тому, що його страхові зобов’язання виконуються максимально прозоро та надійно.

Як оформити страховку онлайн

Сьогодні процес онлайн страхування в UNIQA став набагато простішим. Завдяки сучасним технологіям вам більше не потрібно їхати в офіс, заповнювати купу паперів, і носити з собою паперовий договір. Всю процедуру можна виконати через інтернет всього за кілька хвилин.

Щоб оформити поліс, зайдіть на сайт страхової компанії, знайдіть розділ з автоцивілкою, заповніть дані про себе, оплатіть страховку та збережіть готовий документ на свій телефон. Увесь процес зазвичай займає не більше ніж 5-7 хвилин.

Зазвичай автоцивілка оформлюється на один рік.

Для швидкого заповнення даних на сайті варто заздалегідь підготувати такі документи:

паспорт;

водійське посвідчення;

ідентифікаційний номер (ІПН);

документи на автомобіль.

Пам’ятайте, що договір ОСЦПВ страхує не водія, а сам транспортний засіб. Якщо за кермом вашого авто перебував інший водій і він став винуватцем аварії, страхова компанія все одно виплатить компенсацію постраждалим. Винятком є лише поліси, оформлені з пільгами: в такому разі страховка буде дійсною тільки для особи, яка її придбала.

Як користуватися електронною автоцивілкою

Після оплати страховий договір надійде вам на електронну пошту. Вся інформація про автоцивілку одразу потрапляє до єдиної бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України. Це гарантує захист від підробок, адже під час перевірки документів патрульна поліція може легко перевірити наявність вашого поліса в базі.

Вам достатньо просто зберегти документ на свій смартфон, і показувати його за потреби. Друк не є обов'язковим. Крім того, зараз є можливість додати електронний договір у застосунок «Дія», що робить його ще доступнішим і зручнішим.

Чому варто оформити автоцивілку в UNIQA

Прикладом надійної страхової організації є компанія UNIQA. Клієнти, які обирають її для оформлення страхового договору, можуть бути впевнені у всебічній підтримці у складних фінансових чи непередбачуваних ситуаціях. Додатковим свідченням стабільності та надійності компанії є її багаторічний досвід роботи в Україні та входження до складу відомої європейської страхової групи UNIQA Insurance Group, яка займає лідируючі позиції у сфері страхування в Центральній та Східній Європі.

Компанія постійно виплачує значні суми своїм клієнтам та активно впроваджує сучасні технології, що спрощує процес оформлення полісів і підвищує комфорт обслуговування.