В ЕС обновили правила по водительским удостоверениям: что изменилось

Во вторник, 21 октября, Европейский парламент утвердил обновление правил ЕС по водительским удостоверениям. Целью пересмотра является содействие безопасности дорожного движения и существенное уменьшение столкновений, в результате которых ежегодно на дорогах ЕС погибает почти 20 000 человек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Ключевые изменения

Впервые правила ЕС установят испытательный срок для водителей без опыта продолжительностью не менее двух лет. Эти водители столкнутся с более строгими санкциями за управление в состоянии опьянения и неиспользование ремней безопасности.

17-летние лица смогут получить удостоверение категории B (автомобиль), но должны будут управлять в сопровождении опытного водителя, пока им не исполнится 18 лет. Для уменьшения нехватки профессиональных водителей, 18-летние смогут получить водительские удостоверения грузовика (категория C ), а 21-летние — автобуса (категория D ), при наличии сертификата профессиональной компетентности. В противном случае, для управления этими транспортными средствами лицо должно быть в возрасте 21 и 24 лет соответственно.

Новые сроки действия удостоверений

Срок действия для автомобилей и мотоциклов: Водительские удостоверения будут действительны в течение 15 лет. Государства-члены могут сократить срок действия до 10 лет, если удостоверение используется как национальный документ, удостоверяющий личность.

Срок действия грузовиков и автобусов: Удостоверения будут действительны в течение пяти лет. Для водителей в возрасте 65 лет и старше страны ЕС могут сократить срок действия, чтобы повысить частоту медицинских осмотров или курсов повышения квалификации.

Экзамены, цифровизация и лишение прав

В обновленных правилах относительно водительских удостоверений предусмотрен ряд изменений: от обучения и сдачи экзаменов до трансграничного лишения прав.

Обучение и экзамены

Экзамен должен включать знания о рисках слепых зон, системах помощи водителю, безопасное открывание дверей и риски отвлечения от телефона. Больше внимания будет уделяться осведомленности о рисках пешеходов, детей, велосипедистов и других уязвимых участников дорожного движения.

Цифровизация

Цифровое водительское удостоверение, доступное на мобильном телефоне, должно постепенно стать основным форматом удостоверений в ЕС. При этом водители сохранят право запрашивать физическое удостоверение, которое должно быть выдано в течение трех недель.

Трансграничное лишение прав

Решение об изъятии, приостановлении или ограничении удостоверения будет передано выдавшей его стране ЕС для обеспечения трансграничного исполнения штрафов. Это касается наиболее серьезных нарушений, включая управление в состоянии опьянения или превышение скорости (например, движение на 50 км/ч быстрее ограничения).

Докладчик Европарламента Ютта Паулюс из Германии заявила: "К 2030 году новая Европейская директива о водительских правах введет цифровые водительские права, предоставив гражданам полную свободу выбора между приложением и физической картой... Граждане по всей Европе получат прямую выгоду от этих ощущений".

Новые правила вступят в силу на 20-й день после их публикации в официальном журнале и Европейском Союзе. Страны ЕС будут три года для имплементации положений и еще один год для подготовки к их внедрению.

