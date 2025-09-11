В Украине упростили получение прав на управление грузовиками с прицепом: что изменилось

Кабинет Министров Украины упростил процедуру получения водительских прав категории СЭ (грузовой транспорт с прицепом). Теперь для этого не нужен годовой стаж вождения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Предусматривается отмена обязательного требования по годовому стажу. Это позволит оперативно привлекать новых водителей для вождения грузовым транспортом с прицепом, не тратя дополнительное время на ожидание формального прохождения периода управления базовой категорией.

При этом все остальные требования, включая обучение, профессиональную подготовку и экзамены, остаются в силе.

Новые возможности для профессии

Упрощение процедур открывает новые возможности для молодых людей младше 25 лет, а также для женщин, стремящихся работать в сфере логистики.

Это решение укрепит логистическую способность страны и будет способствовать развитию отрасли автоперевозок, приближая украинское законодательство к стандартам Европейского Союза.

Кроме того, ожидается, что изменения позволят оптимизировать обучающие программы в профессиональных заведениях и учебных центрах, что сделает подготовку водителей более эффективной.

Напомним, стать водителем в Украине будет сложнее после того, как изменятся сроки для повторной сдачи практического экзамена. МВД предлагает увеличить интервалы между повторными попытками сдать практический экзамен .