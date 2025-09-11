Запланована подія 2

Новини
В Україні спростили отримання прав на керування вантажівками з причепом: що змінилося

водій
В Україні скасували річний стаж для водіїв вантажівок/Мінекономіки

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання водійських прав категорії СЕ (вантажний транспорт з причепом). Відтепер для цього не потрібен річний стаж водіння. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки. 

Передбачається скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу. Це дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом, не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією. 

При цьому всі інші вимоги, включно з навчанням, професійною підготовкою та іспитами, залишаються чинними.

Нові можливості для професії

Спрощення процедур відкриває нові можливості для молодих людей віком до 25 років, а також для жінок, які прагнуть працювати у сфері логістики.

Це рішення зміцнить логістичну спроможність країни та сприятиме розвитку галузі автоперевезень, наближаючи українське законодавство до стандартів Європейського Союзу.

Крім того, очікується, що зміни дозволять оптимізувати навчальні програми в професійних закладах та навчальних центрах, що зробить підготовку водіїв більш ефективною.

Нагадаємо, стати водієм в Україні буде складніше після того, як зміняться терміни для повторного складання практичного іспиту. МВС пропонує збільшити інтервали між повторними спробами скласти практичний іспит

Автор:
Тетяна Бесараб