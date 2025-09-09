Водійське посвідчення 2025: скільки коштує стати водієм в Україні?

У 2025 році отримання водійського посвідчення в Україні стало прозорішим, але дорожчим процесом. Майбутніх водіїв чекає обов'язкова процедура: медична довідка, теоретичний курс ПДР, практичні заняття з інструктором та державні іспити у сервісному центрі МВС. Вартість освоєння професії водія, по суті, залежить від категорії прав, регіону, формату навчання та кількості практичних годин. А також від індивідуальних особливостей та побажань самого студента. Редакція Delo.ua з'ясувала реальну вартість отримання посвідчення водія у 2025 році та розібрала, скільки насправді коштує стати повноправним учасником дорожнього руху.

Категорії посвідчення водія: що обрати

В Україні діє кілька категорій посвідчення водія, кожна з яких відкриває доступ до певного виду транспорту:

A, A1 – мотоцикли та скутери;

B, B1 – легкові автомобілі та невеликі вантажівки;

C, C1 – вантажні автомобілі;

D, D1 – автобуси;

BE, CE, DE – транспорт із причепом.

Найпопулярнішою серед початківців залишається категорія B – вона дає право керувати легковиками авто і стає стартовою для багатьох майбутніх професійних водіїв. Категорії C та D передбачають складні практичні іспити, триваліша підготовка та, відповідно, значно більші фінансові вкладення.

Теорія за гроші: скільки платити за знання ПДР

Теоретична підготовка – обов'язковий перший крок на шляху до отримання водійських прав. Майбутні водії занурюються в особливості правил дорожнього руху, опановують основи безпечного водіння та здобувають життєво важливі навички надання першої допомоги. Принаймні в ідеалі так.

За даними polis.ua, середня вартість теоретичного курсу у 2025 році коливається від 3 до 5–9 тисяч гривень. З іншого боку, в онлайн-форматі можна заощадити 500–1000 гривень. Проте очні заняття мають свої переваги: живе спілкування з досвідченим викладачем та можливість тренуватися на комп'ютерних тестах в умовах, максимально наближених до реального іспиту.

Сучасні автошколи все частіше пропонують комплексні пакети, де теорія та практика об'єднані в один курс. Це може бути ідеальне рішення для тих, хто прагне швидко та ефективно підготуватися до складання іспитів на посвідчення водія без зайвої бюрократичної тяганини.

Класи та парти: очне навчання в автошколі

Очне навчання зазвичай триває 2–3 місяці, залежно від інтенсивності занять та особистого графіка. В середньому, повний курс для категорії посвідчення водія B у великих містах обходиться до 36-40 тисяч гривень. Залежить відповідно, від самої автошколи та міста. До цієї суми зазвичай входить:

лекції з ПДР та теорії безпечного водіння;

доступ до комп'ютерних тестів та спеціалізованих навчальних програм;

методичні матеріали та конспекти;

майстер-класи з надання ПДР;

уроки на СТО;

можливо, практичні заняття на закритому майданчику.

У менших містах ціни можуть бути нижчими, проте вибір автошкіл там обмеженіший, а матеріально-технічна база часто поступається столичній.

За кермом з інструктором: ціна практичних занять

Насправді, це найважливіша частина підготовки майбутнього власника водійського посвідчення. Заняття проходять спочатку на навчальних майданчиках, а потім у реальних міських умовах під наглядом досвідченого інструктора. В нормі учень має як мінімум, "відкатати" 40 годин, щоб бути допущеними до практичного іспиту.

Середня ціна години практичного водіння варіюється в межах від 250–400 гривень (маленькі міста, маловідомі автошколи) до 600–900 гривень на годину (великі міста, більш популярні автошколи та інструктори).

Загалом на практичні заняття доведеться витратити 2,5–6 тисяч гривень. Деякі автошколи пропонують розширені пакети по 20 годин, що дозволяє краще підготуватися та зменшити ризик провалу на практичному іспиті.

Складання іспитів у сервісному центрі МВС

Після завершення навчання настає той самий момент, який хвилює усіх курсантів: державне тестування на право отримання водійських прав. За даними Головного сервісного центру МВС України, офіційні тарифи залишаються незмінними:

Теоретичний іспит – 250 гривень;

Практичний іспит – 420 гривень ;

Видача посвідчення водія — 608 гривень (378 гривень за бланк та 230 гривень адміністративний збір).

Загальна сума становить близько 1300 гривень для однієї категорії, і це лише за умови успішного проходження всіх етапів з першого разу. Повторні спроби у разі невдачі обійдуться в додаткові витрати. Плюс не забувайте, що кожен платіж має комісію.

Приховані витрати: медична довідка та інші послуги

Крім навчання та іспитів, майбутній власник водійського посвідчення неминуче стикається з цілою низкою додаткових обов'язкових витрат.

Медична довідка: 500–2000 гривень, залежно від медичного закладу та регіону;

Фотографії на документи: 100–200 гривень;

Навчальні матеріали та посібники: 100–500 гривень;

Додаткові години з інструктором або повторні іспити: за потреби.

Таким чином, сумарні витрати на отримання категорії посвідчення водія B у 2025 році коливаються від 10 000 – 15 000 гривень (якщо брати ціни найдешивших автошкіл та максимальну економію) до 35 000 – 60 000 гривень (якщо оплачувати повну програму від автошкіл). До того ж, витрати на навчання можуть сильно зрости, у декілька разів, якщо учень продовжує брати додаткові уроки і має декілька спроб перездач.

Як зекономити на отриманні водійських прав

Розумний підхід до отримання водійських прав може суттєво зменшити фінансове навантаження. Що може допомогти скоротити витрати на здобуття навичок.

Самостійно опановуйте теоретичну базу онлайн, активно використовуючи безкоштовні ресурси та сучасні мобільні додатки. Віддавайте перевагу онлайн-курсам або прогресивним змішаним форматам навчання. Стратегічно плануйте практичні заняття заздалегідь, щоб уникнути болісних доплат за терміновість. Уважно стежите за акційними пропозиціями автошкіл та вигідними пакетними знижками. Ретельно обирайте автошколи з бездоганною репутацією, щоб не марнувати гроші на повторні іспити через недостатню підготовку.

В цілому, до підготовки до водійських прав потрібна теж підготовка. Тож розуміння всіх статей витрат дозволяє заздалегідь сформувати реалістичний бюджет та уникнути прикрих фінансових сюрпризів на фінішній прямій до отримання заповітного посвідчення водія.