Втрата водійських прав через війну: документи відновлюватимуть безкоштовно

В Україні запровадили безкоштовне відновлення водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію авто для громадян, які втратили документи через обстріли.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Безкоштовне відновлення документів

В Україні запровадили безкоштовне відновлення водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів для громадян, які втратили документи через обстріли. Відповідне рішення ухвалив уряд, щоб полегшити процедуру для постраждалих від збройної агресії РФ.

Нововведення стосується випадків, коли документи були втрачені внаслідок обстрілів.

Мета рішення — усунути зайві бюрократичні бар’єри та підтримати людей у складних обставинах.

Додамо, в Україні активно працюють над діджиталізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Планується, що громадяни зможуть складати онлайн-іспити з теоретичної частини на водійські права через застосунок "Дія".