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Потеря водительских прав из-за войны войны: документы будут восстанавливать бесплатно

водитель
Бесплатное восстановление водительских документов / Freepik

В Украине ввели бесплатное восстановление водительских удостоверений и свидетельств о регистрации авто для граждан, потерявших документы из-за обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Бесплатное восстановление документов

В Украине ввели бесплатное восстановление водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств для граждан, потерявших документы из-за обстрелов.

Соответствующее решение приняло правительство, чтобы облегчить процедуру для пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

Нововведение касается случаев, когда документы были утрачены в результате обстрелов.

Цель решения – устранить лишние бюрократические барьеры и поддержать людей в сложных обстоятельствах.

В Украине активно работают над диджитализацией центров Главного сервисного центра МВД. Планируется, что граждане смогут сдавать онлайн-экзамены по теоретической части на водительские права через приложение "Дія".

Автор:
Ольга Опенько