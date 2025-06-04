Украинцы во Франции смогут обменивать водительские права без экзаменов

Украина и Франция сделали значительный шаг к упрощению процедуры обмена водительских удостоверений. Подписана соответствующая Декларация, которая станет основой для предстоящего двустороннего соглашения.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После заключения этого соглашения украинцы, проживающие во Франции, смогут обменивать свои водительские удостоверения без необходимости повторно сдавать экзамен.

По словам премьер-министра, также страны подписали Программу сотрудничества между секретариатами, которая предусматривает обмен опытом и информацией и экспертную помощь Украине в переговорном процессе на пути в Европейский Союз.

Отдельным шагом в развитии культурных и образовательных связей стало подписание соглашения, которое расширяет возможности для украинских учеников, студентов и преподавателей овладеть французским языком в школах и университетах.

"Франция примет посвященные украинской культуре сезоны "Voyage en Ukraine/Путешествие в Украину" — ряд масштабных художественных событий и мероприятий по продвижению украинской культуры, которые будут проходить в разных городах и регионах страны с декабря 2025 по март 2026 года", — сообщил Шмыгаль.

Напомним, стать водителем в Украине будет сложнее после того, как изменятся сроки для повторной сдачи практического экзамена. МВД предлагает увеличить интервалы между повторными попытками сдать практический экзамен .