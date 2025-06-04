Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

+0,02

EUR

47,43

--0,08

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,49

47,30

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы во Франции смогут обменивать водительские права без экзаменов

Шмыгаль
Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Париж/t.me/Denys_Smyhal

Украина и Франция сделали значительный шаг к упрощению процедуры обмена водительских удостоверений. Подписана соответствующая Декларация, которая станет основой для предстоящего двустороннего соглашения.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После заключения этого соглашения украинцы, проживающие во Франции, смогут обменивать свои водительские удостоверения без необходимости повторно сдавать экзамен.

По словам премьер-министра, также страны подписали Программу сотрудничества между секретариатами, которая предусматривает обмен опытом и информацией и экспертную помощь Украине в переговорном процессе на пути в Европейский Союз.

Отдельным шагом в развитии культурных и образовательных связей стало подписание соглашения, которое расширяет возможности для украинских учеников, студентов и преподавателей овладеть французским языком в школах и университетах.

"Франция примет посвященные украинской культуре сезоны "Voyage en Ukraine/Путешествие в Украину" — ряд масштабных художественных событий и мероприятий по продвижению украинской культуры, которые будут проходить в разных городах и регионах страны с декабря 2025 по март 2026 года", — сообщил Шмыгаль.

Напомним, стать водителем в Украине будет сложнее после того, как изменятся сроки для повторной сдачи практического экзамена. МВД предлагает увеличить интервалы между повторными попытками сдать практический экзамен .

Автор:
Татьяна Бессараб