- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина и Франция подписали соглашение на поставку мобильных подстанций на 13 млн евро
Французская компания GE Vernova и ОАО "Запорожьеоблэнерго" заключили контракт на сумму 13 миллионов евро. В рамках соглашения будут изготовлены и поставлены две мобильные подстанции, которые будут способствовать укреплению энергетической устойчивости региона.
Об этом сообщает пресс-служба Минеокномики.
Что известно о контракте
Контракт между французской компанией GE Vernova и ОАО "Запорожьеоблэнерго" стал последним, девятым из 19 проектов, заключенных в рамках межправительственного Грантового соглашения между Украиной и Францией на общую сумму 200 миллионов евро.
Соглашение охватывает различные сферы, включая здравоохранение, энергетику, водоснабжение, транспорт и разминирование. Первые поставки из одного из проектов, в том числе 10 из 40 роботизированных машин для тушения пожаров и защиты инфраструктуры, ожидаются уже летом.
Французская сторона не только предоставляет финансирование, но и привлекает ведущие компании для реализации проектов в различных отраслях, таких как энергетика, медицина и диагностика.
Поддержка Франции
Грантовое межправительственное соглашение между Украиной и Францией было подписано 7 июня 2024 года в Париже. Она предусматривает предоставление 200 млн евро безвозвратной помощи, из которых до 50% может быть использовано на закупку украинских товаров и услуг, что также стимулирует национальную экономику.
В рамках соглашения отобрано 19 проектов в сфере медицины, энергетики, водоснабжения, разминирования, транспорта — в приоритетных направлениях восстановления страны.
Недавно ДТЭК получил от французского правительства 11 млн евро грантовых средств на реализацию проекта первой в Украине цифровой подстанции.
Проект стоимостью 15 миллионов евро будет реализован по технологии GE Vernova. Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов евро, из которых 4 миллиона евро – собственные инвестиции компании.