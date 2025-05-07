Украина и Франция подписали соглашение на поставку мобильных подстанций на 13 млн евро

Французская компания GE Vernova и ОАО "Запорожьеоблэнерго" заключили контракт на сумму 13 миллионов евро. В рамках соглашения будут изготовлены и поставлены две мобильные подстанции, которые будут способствовать укреплению энергетической устойчивости региона.

Об этом сообщает пресс-служба Минеокномики.

Что известно о контракте

Контракт между французской компанией GE Vernova и ОАО "Запорожьеоблэнерго" стал последним, девятым из 19 проектов, заключенных в рамках межправительственного Грантового соглашения между Украиной и Францией на общую сумму 200 миллионов евро.

Соглашение охватывает различные сферы, включая здравоохранение, энергетику, водоснабжение, транспорт и разминирование. Первые поставки из одного из проектов, в том числе 10 из 40 роботизированных машин для тушения пожаров и защиты инфраструктуры, ожидаются уже летом.

Французская сторона не только предоставляет финансирование, но и привлекает ведущие компании для реализации проектов в различных отраслях, таких как энергетика, медицина и диагностика.

Поддержка Франции

Грантовое межправительственное соглашение между Украиной и Францией было подписано 7 июня 2024 года в Париже. Она предусматривает предоставление 200 млн евро безвозвратной помощи, из которых до 50% может быть использовано на закупку украинских товаров и услуг, что также стимулирует национальную экономику.

В рамках соглашения отобрано 19 проектов в сфере медицины, энергетики, водоснабжения, разминирования, транспорта — в приоритетных направлениях восстановления страны.

Недавно ДТЭК получил от французского правительства 11 млн евро грантовых средств на реализацию проекта первой в Украине цифровой подстанции.

Проект стоимостью 15 миллионов евро будет реализован по технологии GE Vernova. Общая стоимость проекта составляет 15 миллионов евро, из которых 4 миллиона евро – собственные инвестиции компании.