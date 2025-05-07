Україна та Франція підписали угоду про постачання мобільних підстанцій на 13 млн євро

Французька компанія GE Vernova та ПАТ “Запоріжжяобленерго” уклали контракт на суму 13 мільйонів євро. У рамках угоди буде виготовлено та поставлено дві мобільні підстанції, які сприятимуть зміцненню енергетичної стійкості регіону.

Про це інформує пресслужба Мінеокноміки.

Що відомо про контракт

Контракт між французькою компанією GE Vernova та ПАТ "Запоріжжяобленерго" став останнім, дев'ятим із 19 проєктів, укладених в рамках міжурядової Грантової угоди між Україною та Францією на загальну суму 200 мільйонів євро.

Угода охоплює різноманітні сфери, зокрема охорону здоров’я, енергетику, водопостачання, транспорт та розмінування. Перші поставки з одного з проєктів, зокрема 10 із 40 роботизованих машин для гасіння пожеж та захисту інфраструктури, очікуються вже влітку.

Французька сторона не лише надає фінансування, а й залучає провідні компанії для реалізації проєктів у різних галузях, таких як енергетика, медицина та діагностика.

Підтримка Франції

Грантова міжурядова угода між Україною та Францією була підписана 7 червня 2024 року у Парижі. Вона передбачає надання 200 млн євро безповоротної допомоги, з яких до 50% може бути використано на закупівлю українських товарів і послуг, що також стимулює національну економіку.

У рамках угоди відібрано 19 проєктів у сфері медицини , енергетики, водопостачання, розмінування, транспорту — загалом у пріоритетних напрямках відновлення країни.

Нещодавно ДТЕК отримав від французького уряду 11 мільйонів євро грантових коштів на реалізацію проєкту першої в Україні цифрової підстанції. Проєкт вартістю 15 мільйонів євро буде реалізовано за технологією GE Vernova.

Загальна вартість проєкту становить 15 мільйонів євро, з яких 4 мільйони євро - власні інвестиції компанії.