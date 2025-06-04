Українці у Франції зможуть обмінювати водійські права без іспитів

Україна та Франція зробили значний крок до спрощення процедури обміну водійських посвідчень. Підписано відповідну Декларацію, яка стане основою для майбутньої двосторонньої угоди.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Після укладення цієї угоди українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати свої водійські посвідчення без необхідності повторно складати іспит.

За словами прем'єр-міністра також країни підписали Програму співпраці між секретаріатами, яка передбачає обмін досвідом і інформацією та експертну допомогу Україні в переговорному процесі на шляху до Європейського Союзу.

Окремим кроком у розвитку культурних та освітніх зв'язків стало підписання угоди, що розширює можливості для українських учнів, студентів і викладачів опанувати французьку мову в школах та університетах.

"Франція прийме присвячені українській культурі сезони "Voyage en Ukraine / Подорож в Україну" — низку масштабних мистецьких подій і заходів для промоції української культури, що відбуватимуться в різних містах і регіонах країни з грудня 2025 до березня 2026 року", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, стати водієм в Україні буде складніше після того, як зміняться терміни для повторного складання практичного іспиту. МВС пропонує збільшити інтервали між повторними спробами скласти практичний іспит.