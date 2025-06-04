- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Українці у Франції зможуть обмінювати водійські права без іспитів
Україна та Франція зробили значний крок до спрощення процедури обміну водійських посвідчень. Підписано відповідну Декларацію, яка стане основою для майбутньої двосторонньої угоди.
Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Після укладення цієї угоди українці, які проживають у Франції, зможуть обмінювати свої водійські посвідчення без необхідності повторно складати іспит.
За словами прем'єр-міністра також країни підписали Програму співпраці між секретаріатами, яка передбачає обмін досвідом і інформацією та експертну допомогу Україні в переговорному процесі на шляху до Європейського Союзу.
Окремим кроком у розвитку культурних та освітніх зв'язків стало підписання угоди, що розширює можливості для українських учнів, студентів і викладачів опанувати французьку мову в школах та університетах.
"Франція прийме присвячені українській культурі сезони "Voyage en Ukraine / Подорож в Україну" — низку масштабних мистецьких подій і заходів для промоції української культури, що відбуватимуться в різних містах і регіонах країни з грудня 2025 до березня 2026 року", - повідомив Шмигаль.
Нагадаємо, стати водієм в Україні буде складніше після того, як зміняться терміни для повторного складання практичного іспиту. МВС пропонує збільшити інтервали між повторними спробами скласти практичний іспит.