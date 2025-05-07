Отримати водійські права стане важче: МВС пропонує змінити умови іспиту

Стати водієм в Україні буде складніше післятого, як зміняться терміни для повторного складання практичного іспиту. У МВС підготували проєкт нового наказу.

Українцям може стати складніше отримати водійське посвідчення – Міністерство внутрішніх справ України пропонує збільшити інтервали між повторними спробами скласти практичний іспит.

Про це йдеться в проєкті наказу МВС: наразі документ проходить етап громадського обговорення та погодження.

У проєкті пропонується збільшити інтервал часу кожної невдалої спроби скласти іспит.

Раніше кандидати могли пробувати знову через кілька днів, то за новими правилами очікування суттєво зросте. Зараз пропонується змінити правила повторної здачі практичного іспиту наступним чином:

▪️1-а спроба — повторно через 10 днів;

▪️2-а спроба — чекати 20 днів;

▪️3-я і наступні — вже 30 днів очікування.

Такі зміни, на думку ініціаторів, мають покращити якість підготовки майбутніх водіїв і зменшити кількість необґрунтованих спроб скласти іспит, сподіваючись на удачу. Водночас вони ускладнюють та уповільнюють сам процес отримання посвідчення, особливо для тих, хто не пройшов з першого чи другого разу.

За офіційною статистикою МВС, лише 16% кандидатів складають практичний іспит із першої спроби. Тому запропоновані новації є відповіддю на проблему недостатньої підготовки майбутніх водіїв. Зміни також покликані знизити навантаження на центри МВС, які часто перевантажені через велику кількість повторних спроб.

Водночас ці правила можуть створити додаткові труднощі, адже довші інтервали між іспитами можуть збільшити загальний термін навчання та призвести до додаткових фінансових витрат на додаткові заняття з інструктором чи перереєстрацію документів.

Delo.ua писало у квітні про те, що в Україні у застосунку "Дія" планують запустити онлайн-іспит для отримання водійського посвідчення.

Раніше в МВС заявляли, що хочуть мінімізувати корупцію під час отримання водійських прав.