Получить водительские права станет труднее: МВД предлагает изменить условия экзамена

Стать водителем в Украине будет сложнее после того, как изменятся сроки для повторной сдачи практического экзамена. В МВД подготовили проект нового приказа.

Украинцам может стать сложнее получить водительское удостоверение – Министерство внутренних дел Украины предлагает увеличить интервалы между повторными попытками сдать практический экзамен.

Об этом говорится в проекте приказа МВД: в настоящее время документ проходит этап общественного обсуждения и согласования.

В проекте предлагается увеличить интервал времени каждой неудачной попытки сдать экзамен.

Раньше кандидаты могли пробовать снова через несколько дней, так что по новым правилам ожидания существенно возрастет. Сейчас предлагается изменить правила повторной сдачи практического экзамена следующим образом:

1-я попытка — повторно через 10 дней;

2-я попытка – ждать 20 дней;

3-я и последующие – уже 30 дней ожидания.

Такие изменения, по мнению инициаторов, должны улучшить качество подготовки будущих водителей и уменьшить количество необоснованных попыток сдать экзамен "на авось". В то же время, они затрудняют и замедляют сам процесс получения удостоверения, особенно для тех, кто не прошел с первого или второго раза.

По официальной статистике МВД, только 16% кандидатов сдают практический экзамен с первой попытки. Поэтому предложенные новации должны отвеить на проблему недостаточной подготовки будущих водителей. Изменения также призваны снизить нагрузку на центры МВД, которые часто перегружены из-за большого количества повторных попыток.

В то же время, эти правила создают дополнительные трудности, ведь длинные интервалы между экзаменами могут увеличить общий срок обучения и привести к увеличению финансовых затрат на дополнительные занятия с инструктором или перерегистрацию документов.

Delo.ua писало в апреле о том, что в Украине в приложении "Действие" планируют запустить онлайн-экзамен для получения водительского удостоверения.

Ранее в МВД заявляли, что хотят минимизировать коррупцию во время получения водительских прав.