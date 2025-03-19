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С начала 2025 года более 37 тысяч украинцев получили свое первое водительское удостоверение
Дорожное движение требует пристального внимания и осторожности. Особенно это касается начинающих водителей, которые впервые получают водительское удостоверение. С начала 2025 года сервисные центры МВД по всей Украине выдали более 37 тысяч таких водительских удостоверений.
Об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД Украины.
Первое водительское удостоверение действительно в течение 2 лет, а по истечении этого срока документ необходимо обменять на постоянное удостоверение. Однако, если было совершено более 2 административных нарушений ПДД, просто обменять водительские права не удастся. В таком случае необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Что нужно для сдачи экзамена?
Для начала необходимо выбрать удобный для себя сервисный центр МВД, осуществляющий экзаменацию, и регистрацию в системе Е-Запись. Также необходимо подготовить и предоставить пакет документов:
- паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- имеющееся удостоверение водителя;
- медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.
Стоимость сдачи теоретического экзамена – 250 грн, практического экзамена – 420 грн. После успешно сданных экзаменов водительское удостоверение выдается сроком на 30 лет.
Из-за чрезмерного волнения, неуверенности и недостаточного практического опыта начинающие водители могут допускать типичные ошибки во время сдачи экзамена, а это может стать причиной отказа в получении постоянного водительского удостоверения.
Напомним, с целью полной автоматизации управления и предотвращения посторонних вмешательств начиная с 4 марта во всех сервисных центрах МВД для получения услуг введена новая система Е-записи.