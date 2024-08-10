- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украинцев предупредили о мошеннической схеме с водительскими удостоверениями
Министерство внутренних дел предупредило украинцев о мошенниках, которые продают поддельные водительские удостоверения от имени работников сервисных центров.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Мошенники под видом работника сервисных центров МВД Киева на имя "София Бойко" предлагают купить водительское удостоверение и получить документ по почте. Общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, WhatsАpp. Клиентам обещают водительский документ без сдачи экзаменов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для того чтобы войти в доверие, мошенники предоставляют многочисленные фото с использованием служебного бейджа, айдентики и цветов сервисных центров МВД, сделанных с помощью компьютерных программ.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Зачастую преступники используют фотографии, сделанные в 2016 году на открытии сервисного центра МВД в городе Северодонецк Луганской области. Девушка на фото — это бывшая сотрудница структуры Главного сервисного центра МВД, не имеющая никакого отношения к фейковому администратору и никогда в прошлом не занимала такую должность. она длительное время находится за границей. Ее настоящее имя и фамилия не София Бойко.
Как получить водительское удостоверение
Сервисные центры МВД отмечают :
- Получить впервые водительское удостоверение можно исключительно лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не посылается адресно и тем более за границу.
- Администраторы сервисных центров МВД не общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.
- Оплата услуг производится исключительно на реквизиты Главного сервисного центра МВД.
- Ориентировочная стоимость бланка водительского удостоверения 515 грн.
- Фейковые водительские удостоверения не отображаются в официальных реестрах МВД и приложении Дія.
- Возобновить или обменять водительское удостоверение возможно по обращению в сервисный центр МВД или онлайн в Кабинете водителя или в Дії.
Напомним, что на портале "Дія" доступны и другие услуги для водителей. Следовательно, украинцы могут покупать и продавать автомобили онлайн, без необходимости посещать сервисные центры МВД.