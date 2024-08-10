Украинцев предупредили о мошеннической схеме с водительскими удостоверениями

Министерство внутренних дел предупредило украинцев о мошенниках, которые продают поддельные водительские удостоверения от имени работников сервисных центров.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Мошенники под видом работника сервисных центров МВД Киева на имя "София Бойко" предлагают купить водительское удостоверение и получить документ по почте. Общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, WhatsАpp. Клиентам обещают водительский документ без сдачи экзаменов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для того чтобы войти в доверие, мошенники предоставляют многочисленные фото с использованием служебного бейджа, айдентики и цветов сервисных центров МВД, сделанных с помощью компьютерных программ.

"Зачастую преступники используют фотографии, сделанные в 2016 году на открытии сервисного центра МВД в городе Северодонецк Луганской области. Девушка на фото — это бывшая сотрудница структуры Главного сервисного центра МВД, не имеющая никакого отношения к фейковому администратору и никогда в прошлом не занимала такую должность. она длительное время находится за границей. Ее настоящее имя и фамилия не София Бойко.

Как получить водительское удостоверение

Сервисные центры МВД отмечают :

Получить впервые водительское удостоверение можно исключительно лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не посылается адресно и тем более за границу.

Администраторы сервисных центров МВД не общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.

Оплата услуг производится исключительно на реквизиты Главного сервисного центра МВД.

Главного сервисного центра МВД. Ориентировочная стоимость бланка водительского удостоверения 515 грн.

бланка водительского удостоверения 515 грн. Фейковые водительские удостоверения не отображаются в официальных реестрах МВД и приложении Дія.

Возобновить или обменять водительское удостоверение возможно по обращению в сервисный центр МВД или онлайн в Кабинете водителя или в Дії.

Напомним, что на портале "Дія" доступны и другие услуги для водителей. Следовательно, украинцы могут покупать и продавать автомобили онлайн, без необходимости посещать сервисные центры МВД.