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Украинцев предупредили о мошеннической схеме с водительскими удостоверениями

Украинцев предупредили о мошеннической схеме с водительскими удостоверениями
Фото: пресс-служба МВД

Министерство внутренних дел предупредило украинцев о мошенниках, которые продают поддельные водительские удостоверения от имени работников сервисных центров.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Мошенники под видом работника сервисных центров МВД Киева на имя "София Бойко" предлагают купить водительское удостоверение и получить документ по почте. Общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, WhatsАpp. Клиентам обещают водительский документ без сдачи экзаменов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для того чтобы войти в доверие, мошенники предоставляют многочисленные фото с использованием служебного бейджа, айдентики и цветов сервисных центров МВД, сделанных с помощью компьютерных программ.

"Зачастую преступники используют фотографии, сделанные в 2016 году на открытии сервисного центра МВД в городе Северодонецк Луганской области. Девушка на фото — это бывшая сотрудница структуры Главного сервисного центра МВД, не имеющая никакого отношения к фейковому администратору и никогда в прошлом не занимала такую должность. она длительное время находится за границей. Ее настоящее имя и фамилия не София Бойко.

Фото 2 — Украинцев предупредили о мошеннической схеме с водительскими удостоверениями

Как получить водительское удостоверение

Сервисные центры МВД отмечают :

  • Получить впервые водительское удостоверение можно исключительно лично под подпись после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД. Такое удостоверение не посылается адресно и тем более за границу.
  • Администраторы сервисных центров МВД не общаются в телефонных мессенджерах Telegram, Viber, Whatsapp.
  • Оплата услуг производится исключительно на реквизиты Главного сервисного центра МВД.
  • Ориентировочная стоимость бланка водительского удостоверения 515 грн.
  • Фейковые водительские удостоверения не отображаются в официальных реестрах МВД и приложении Дія.
  • Возобновить или обменять водительское удостоверение возможно по обращению в сервисный центр МВД или онлайн в Кабинете водителя или в Дії.

Напомним, что на портале "Дія" доступны и другие услуги для водителей. Следовательно, украинцы могут покупать и продавать автомобили онлайн, без необходимости посещать сервисные центры МВД.

Автор:
Светлана Манько