В "Дії" будут сообщать о причинах отказа в перерегистрации авто

В случае отказа в перерегистрации автомобиля через "Дію" информация о причине будет поступать прямо в приложение. Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, нововведение призвано упростить процедуру по сравнению с предварительной необходимостью обращаться в сервисные центры МВД.

Ранее при отказе в перерегистрации автомобилей владельцам приходилось обращаться в сервисные центры МВД для получения информации о причине отказа. Теперь, благодаря новому механизму, причины отказа поступают непосредственно в приложение "Дія".

Среди причин, которые могут привести к отказу в перерегистрации автомобиля, следует отметить:

пребывание транспортного средства или номерного знака в розыске;

утрату свидетельства о регистрации или паспорта;

наличие открытых исполнительных производств у продавца;

использование транспортного средства как вещественного доказательства в уголовном расследовании

После устранения этих препятствий можно повторно подать заявку на онлайн перерегистрацию через портал "Дія" или обратиться в сервисный центр МВД.

Кроме того, по информации Федорова, на июль 2024 года через портал "Дія" перерегистрировано более 140 тысяч автомобилей. Также для предотвращения злоупотреблений перекупов, продажи автомобилей через этот сервис ограничены одним авто на пользователя.

Напомним, что на портале "Дія" доступны и другие услуги для водителей. Следовательно, украинцы могут заказывать, оплачивать и заменять водительское удостоверение, а также покупать и продавать автомобили онлайн, без необходимости посещать сервисные центры МВД.

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