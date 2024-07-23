У "Дії" повідомлятимуть про причини відмови в перереєстрації авто

У разі відмови у перереєстрації автомобіля через "Дію" інформація про причину надходитиме прямо в застосунок. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, нововведення покликане спростити процедуру порівняно з попередньою необхідністю звертатися до сервісних центрів МВС.

Раніше при відмові в перереєстрації автомобілів власникам доводилося звертатися до сервісних центрів МВС для отримання інформації про причину відмови. Тепер, завдяки новому механізму, причини відмови надходять безпосередньо в застосунок "Дія".

Серед причин, які можуть призвести до відмови у перереєстрації автомобіля, варто зазначити:

перебування транспортного засобу або номерного знаку у розшуку;

втрату свідоцтва про реєстрацію або паспорта;

наявність відкритих виконавчих проваджень у продавця;

використання транспортного засобу як речового доказу у кримінальному розслідуванні.

Після усунення цих перешкод можна повторно подати заявку на перереєстрацію онлайн через портал "Дія" або звернутися до сервісного центру МВС.

Крім того за інформацією Федорова, на липень 2024 року через портал "Дія" перереєстровано більше 140 тисяч автомобілів. Також для запобігання зловживанням перекупів, продаж автомобілів через цей сервіс обмежено одним авто на користувача.

Нагадаємо, що на порталі «Дія» доступні й інші послуги для водіїв. Відтак українці можуть замовляти, оплачувати та замінювати водійське посвідчення, а також купувати та продавати автомобілі онлайн, без потреби відвідувати сервісні центри МВС.

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